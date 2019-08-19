錄音檔曝光！高雄15歲男慘被好友爸脫褲「前後猥褻」　逃家18天患創傷症候群

▲阿德（化名）被好友的狼父脫褲猥褻，身心受創。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合報導

高雄15歲少年阿德（化名）因家裡限制用手機，賭氣逃家到好友阿鎧家暫住，卻被好友父親指控偷竊，接著被強脫內褲「打手槍」，之後還被掰開「後庭」強行猥褻得逞。阿德趁對方不注意錄音自保，再由阿鎧協助下逃回家，之後出現3個月的創傷後壓力症候群。一審法官依對少年強制猥褻罪，判阿鎧父親1年徒刑；高分院駁回上訴，全案仍可上訴。

判決書指出，2017年9月4日，滿15歲的阿德因為不滿父親限制他使用手機，氣得離家出走借住在16歲好友阿鎧家，沒想到此舉卻把自己送進火窟。同月22日上午11時剛過，阿鎧父親看見阿德袋子中提著阿鎧的衣物，懷疑對方偷竊，儘管阿德已經表明經過阿鎧同意，仍被要求檢查身體。

阿德被阿鎧父親威脅要賠償7萬元，之後又說要賠17萬元，接著又以檢查毒品的名義搜身。阿德翻出口袋後仍被進一步逼迫脫掉全身衣物，他脫去T恤和長褲後只剩下內褲，卻在彎腰時被對方趁機強壓在地脫下內褲，生殖器隨即被對方握住打手槍。

阿鎧父親不滿足，接著又掰開阿德後庭觀看、強行猥褻得逞；途中阿德表示身體不舒服要進廁所，隨即在廁所內打開手機錄音，出來後便藉口上樓找阿鎧，再由阿凱護送下搭計程車回家。時隔3天，他終於忍不住向父母哭訴報警。

阿鎧父親坦承有脫去阿德褲子的行為，但辯稱是為了檢查身上是否有毒品，而且懷疑他偷竊衣物。然而阿德公布的錄音中，清楚聽到阿鎧父親當時在廁所外喊「不要在裡面打手槍，出來打給我看」、「你的把柄還在我手中，我交出去，你早…關死你我跟你講」、「你不要這邊睡覺給我射精喔，我跟你講喔」等。

一審合議庭認為，阿德指控相當具體，且被診斷出患有創傷後壓力症候群等，再加上阿鎧父親身為成年人，竟然脫口說出充滿性暗示的淫穢語言，認定犯行明確並判1年徒刑；全案經上訴後，阿鎧父親仍拒絕認罪，但高分院法官認為判決合理，予以駁回。全案仍可上訴。