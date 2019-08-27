遭母男友性侵！國小女童轉學又被11男學生「公寓輪暴」2個月…陷憂鬱症

▲ 女童前前後後遭到11名男學生性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓江原道發生一起震驚社會的案件，一名就讀國小的女學生長達2個月間數度遭到多達11名國高中生性侵。根據江原地方警察廳，犯案的11名學生互相認識，以學長學弟相稱，因涉嫌性侵一名國小女童被捕，其中4人被拘捕，另7人則不拘捕立案，將移送檢方決定是否起訴。

警方說明，受害女童3月至5月間多次被拐騙到一處公寓後遭人性侵。調查發現，11名男學生是女童就讀的小學附近國中生和高中輟學生，透過彼此得知這名女童的存在後，先後分別性侵。由於女童缺席狀況越來越嚴重，校方察覺有異，與女童諮商後，這起案件才曝光。

校方緊急成立校園暴力對策委員會，確認相關案情後，交由警方展開偵查。地區教育支援廳表示，「受害者年紀很小，沒有性自主權。雙方學校都成立校園暴力對策委員會，除以相關措施保護受害者，也委託警方調查。」

警方調查後確認11名學生犯罪事實，拘留其中4人，其餘7人則立案不拘留，移送附近檢察機關。警方指出，根據罪行輕重程度，拘留其中4人展開搜查，但為保護受害者，無法公開太多細節。

綜合韓媒27日最新消息，女童憂鬱症症狀嚴重，6月便住進首爾一家醫院接受治療；學校老師每周前往探望。調查還發現，出身隔代教養家庭的女童2018年曾遭母親的男朋友性侵，同年7月才轉學到現在就讀的小學。男子移送法辦後，女童去年11月起便接受諮商治療。