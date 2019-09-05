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高雄84歲阿公探女「魔神仔」牽走？騎100公里摔鬼仔潭…濕躺3天第一句話超毛

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記者許力方、林悅／台南報導

高雄84歲黃姓老翁8月31日離家後失聯，女兒報案，老父從騎車去探視她，返家途中一度打電話稱「迷路」，跑到不認識的山區摔車受傷，隨即斷了聯絡。警方找了2天，竟在距離80公里的台南山區「鬼仔潭」中發現老翁，繞山區騎了上百公里，連人帶車滾落山坡動彈不得，全身濕透、意識模糊相當虛弱，說不清為何騎車到該處，只說「蚊子很多」。

家屬8月31日晚間9時許向警方報案，稱84歲的老父親上午從大社騎車，前往前金區探視女兒後，要返回住處半途打電話給女兒，稱在不詳山區迷路，且摔車受傷，隨即手機就失去聯絡，不知去向。調查發現，老翁手機最後發話位置落在台南大內區二溪里附近的基地台。

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一直到9月1日深夜10時許，警方接獲110通報，出動12人在山區展開地毯式搜索，最後終於2日下午3時許，在二溪里大匏崙曾文溪畔俗稱「鬼仔潭」的路上，發現機車橫倒路中，赫然看到老翁滾落前方30公尺處斜坡、動彈不得，全身衣服濕透、身體虛弱，四肢多處擦傷、意識模糊，老翁獲救一開口就說想喝水，「倒在這4、5天了，打電話一直沒人來！」被緊急送往柳營奇美醫院，並通知家屬到院照顧。

黃姓老翁獲救後，一直說肚子餓、口渴想喝水，還說「蚊子」很多，對於為何騎車到鬼仔潭無法說明。警方表示，鬼仔潭人煙稀少，地點較偏僻，平常幾乎不會有人經過，且去年也有老翁騎車到該處迷路失蹤，黃翁從8月31日下午3時離家到9月2日下午3時尋獲，失蹤50小時，倒在山區2天未進食喝水，非常不可思議。

家屬說，老父親身體硬朗也沒失智情況，本來從前金騎車到大社只有17公里遠，卻意外跑到台南大內山區，騎了上百公里，受困近3天，還好及時找到人，沒有大礙。

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局動員搜山，終於尋獲高市黃姓老翁，並將其送醫，幸未釀憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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