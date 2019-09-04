台南玉井清山路檢　深夜固守楠西隧道嚴防不法

▲台南市警玉井分局清山路檢專案勤務，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤，大幅提升員警執勤的人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警玉井分局清山路檢專案勤務於9月4日4至8時執行，共計動員11名警力，於楠西隧道口，利用攔截器材封閉一個車道，作為雙向來車之路檢，並利用空拍機協助執勤，大幅提升員警執勤的人身安全。

玉井分局指出，該分局轄區幅員遼闊，丘陵地形環鋸，山林密佈，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋布，交通路線四通八達，易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製造、改造、藏匿，或種植大麻、安非他命及原料作物製造毒品等不法勾當，危害社會治安。

玉井分局長楊青垂表示，鑒於偏遠山區人煙罕至，有天然隱密性掩護，易成為不法分子藏匿犯案場所，且由於山區居民多為務農，民風純樸，日出而作，日落而息，鮮有於深夜活動，曾聞常有不法外籍移工或黑工利用深夜於山區載送，或有攜帶管制槍械上山打獵，因此，選擇楠西通往六甲及東山一帶山區之楠西隧道口作為深夜路檢場所，以遏止不法。

玉井分局長楊青垂再次強調，將持續不定時規劃，並結合熱顯像空拍機最新科技利器，積極檢肅山區各類不法活動，以防範要犯潛逃山區犯案，確保民眾生命財產安全。