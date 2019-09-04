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高嘉瑜怒踢爆寄生聯開！一次承租28戶　「包租公躺賺20萬」年輕人租不到

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▲▼高嘉瑜踢爆捷運聯開宅的「寄生聯開」亂象。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜踢爆捷運聯開宅的「寄生聯開」亂象。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台北市議員4日召開記者會並在臉書中直播，公開踢爆捷運聯開宅的「寄生聯開」亂象，美河市重複承租比例高達60%、蘆洲站重複承租比例高達28%，有的承租大戶甚至「一次承租28戶」，且承租金額竟比美河市社會宅低，相同坪數每月租金更比市價低了11857元，若轉租暴利更是驚人。

高嘉瑜指出，在捷運聯開宅出現了很多亂象，將資料抽絲剝繭之後發現，竟然有這麼多的人寄生在聯開宅裡面，光是以美河市的小碧潭站，396戶的承租戶裡面，有238戶是重複承租一戶以上，佔的比例大概有60%，238戶的重複承租戶裡面，租金低於1萬的，更有132戶佔比例55%，捷運蘆洲站的希望城市，463戶裡面，也有137以上重複承租1戶，比例大概有29.5%以上。

高嘉瑜問，為什麼在捷運聯開宅裡面，會有這麼多重複承租的比例呢？因為聯開宅比較好嗎？還是聯開宅的租金比較便宜？甚至還有人一次承租28戶，台北市有人需要一次承租28戶的住宅，要做什麼使用呢？第二名跟第三名，也分別承租了22戶、21戶，比例以希望城市跟美河市居多。

對此捷運局資財室副主任邱靖棠表示，聯開宅是毛胚屋，沒有任何裝修，必須由承租戶自己去裝修，根據目前聯開宅契約規定，如果承租聯開宅後要轉租，必須獲得捷運局同意，同意條件為不影響台北市政府產權，必須附加強制條款，並且要經過公證。

但高嘉瑜提問指出，「28戶裡面有沒有經過市府同意可以轉租」。邱靖棠低調表示，「28戶可能不是每一戶都有」。

▲▼IKEA新店店即將進駐新店小碧潭捷運站，預計5月開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲高嘉瑜認為轉租聯開宅，當包租公、二房東相當不合理。（圖／記者湯興漢攝）

高嘉瑜質疑，轉租的目的是否符合公益的需求，還是市府同意轉租獲取暴利，「你同意的原因是什麼？」如果今天租1.6萬，轉租2.5萬，同意轉租的原因是什麼？如果今天是要用來賺錢，這個理由可以嗎？

高嘉瑜怒轟捷運局，毛胚屋裝修之後就可以轉租，裝修之後就可以拿市府的資產聯開宅當包租公、二房東，躺著賺1個月就可以賺20萬，是大坪數100坪、60坪的租不出去，也可以分成小間租給年輕人，小坪數的每一間都租出去，因為需求量大，捷運局明明可以把大坪數的分割出租，卻把資產閒置擺爛，再說租不出去閒置，再用便宜標租的方式，給標租公司賺一手之後，再給人轉租再賺一手，這就是我們的公家資產！

▲蘆洲希望城市建案。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高嘉瑜不認為捷運局轉租聯開宅的作法具有正當性。（圖／記者謝婷婷攝）

高嘉瑜持續怒轟，然後今天才告訴議員說，聯開宅都租不出去要賣掉，然後再告訴年輕人社會宅供不應求，蓋不出來、因為沒有土地，可是明明有這麼多的聯開宅，卻給這些寄生聯開的人，不斷轉租獲取暴利，捷運局資財室卻對這些現象認為是合理正當的，合約雖然規定不能賺租，但是經過捷運局的同意可以轉租，轉租的正當性在哪？因為他有裝潢！

高嘉瑜痛批，年輕人辛辛苦苦工作，想要租一個捷運宅的房子這麼困難，想要租社會宅要抽籤，然後這些包租公可以拿市府的資產轉租一個月躺著賺20萬，而這些捷運聯開宅又是從何而來？之前也踢爆，都是徵收市民的土地說是交通用地，要蓋捷運，蓋了之後說租不出去、要賣掉，這就是我們的捷運局、台北市政府嗎？市民的感受、觀感如何？

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