歡迎俄石虎設計師來台！林佳龍親曝學俄文成果　網讚：漂亮的國際外交

記者賴文萱／台北報導

觀光局集集彩繪列車因「石虎圖」引發喧然大波，在交通部長林佳龍的指示下，促成台俄合作，原創俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）也確定18日將出席彩繪列車啟動典禮。林佳龍也特別向外交部同仁學了俄文，並在臉書分享學習成果，希望藉此歡迎卡佳及俄羅斯朋友到訪台灣。

林佳龍上午在臉書分享學習俄文的成果，他說，聽到俄羅斯插畫師卡佳要來台灣的消息，真的很高興，也特別跟外交部同仁學了俄文，準備跟卡佳Katya問好，包含「你好」、「你好嗎？」、「我很好」、「謝謝」、「再見」、「卡佳，歡迎來台灣！」等。

請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍學習俄文，歡迎俄國石虎設計師卡佳來台灣。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍說，觀光局這次推出集集彩繪列車雖然引起風波，但是最後促成台俄設計師合作，是個很美好的結果，現在台俄之間有21天免簽很方便，能促成文化、經貿等各方面合作，他也為此學學幾句俄文，希望誠摯歡迎卡佳以及更多俄羅斯朋友的到訪。

該文底下不少網友留言狂讚，「感謝林佳龍部長表現一次漂亮的國際外交！」、「龍龍部長真的好努力，辛苦了！」、「感謝部長的積極努力！」、「很不錯，沒打結」。不過，也有網友擔心說道「台灣準備讓原創者和抄襲者同場獻藝？？？通車典禮要同台嗎？？？這能看嗎？？？」、「來回機票、食宿、行程規劃，請觀光局一手包辦，別讓客人不開心。另外，邀請這位嘉賓出席通車典禮，理應給付相當金額的出席費，不要太小氣。」

▲▼俄暖心設計師點頭了！確認9月來台，親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

集集彩繪列車因設計師江孟芝購買圖庫錯用花豹當成石虎引發爭議，原創俄國設計師卡佳得知後，免費贈送台灣3張石虎圖給台灣，但觀光局一度堅持採用江孟芝修改後的石虎2.0圖片，再次引發外界撻伐。林佳龍隨後出面止血，要求觀光局與卡佳合作，並邀請對方參加9月18日的通車典禮。目前卡佳已確定會來台，也會現身列車啟用典禮。