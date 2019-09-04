跨越生死的守護...78歲老人「妻子墓前」種花10年：只要我在，就會堅持陪伴

▲即使妻子去世，陳老先生依然選擇陪伴守護。（示意圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說「年輕夫妻老來伴」，橫跨生死的陪伴令人動容。江西九江一位78歲的老先生陳榮滿，已經守在妻子墓前10年，不僅堅持每天來泡茶讀詩，還種了20多種花草，令墓前一年四季都會有鮮花盛開，而且每個月開的都不一樣。陳大爺還把妻子的照片放在口袋，沒事就拿出來看，「只要我在，就會堅持陪伴。」

▲網友大呼羨慕陳老夫妻的感情。（示意圖／視覺中國）

綜合陸媒報導，陳大爺回憶說，自結婚以來妻子就一直在吃苦，不僅要帶4個小孩，還要種田養豬做家事，就算家裡經濟狀況不好，她也從來不會抱怨。以前都是妻子泡茶給陳榮滿喝，現在換他來墓前泡茶，「我就是這樣懷念她。只要我在，只要我不病，病得走不動就沒辦法，不病我是天天堅持到這來。」

陳榮滿掏出放在口袋裡的夫妻合照，感慨表示，自己之前第一次去北京，就把照片帶過去，「可惜她不在了，要是她在，我們兩個一起去玩一趟，每想起這件事心裡多悲痛。」

陳大爺對愛妻的守護讓網友大呼感動，「這才是真愛啊」、「羡慕這樣的陪伴和深情」、「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」、「羡慕這種長情告白，只要我在，就會陪伴」、「最深情的陪伴」。