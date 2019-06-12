獨／7旬老夫妻軟腳困火場勇消揹逃出　嬤手抖嘆「傢伙去了了」　　

▲高雄市鼓山區九如四路一棟公寓四樓竄大火，消防隊員揹救出一對老夫妻 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區九如四路一棟公寓四樓竄出大火，消防隊獲報趕往現場，消防隊員衝上四樓在火場當中，揹起了兩名七十多歲的老人家把他們從四樓救下來，老阿嬤就算已經到了安全地方，手還是不停的發抖，嘴巴一直唸著「傢伙！都去了了」，讓鄰居們看到這一幕都很難過，頻頻安慰「命比較重要」！

消防局是在12日上午10點接獲通報，立刻派出消防隊前往灌救，第一時間通報裡頭有人命受困，所以消防員衝到四樓的火場當中，看到一對老夫妻就在房間，不知道是不是被嚇到腿軟，無法走動逃生，消防隊員立刻揹起老人家往一樓逃生，逃出來的老阿嬤疑似有吸入性嗆傷，救護人員請她戴上氧氣面罩，老阿公坐在旁邊不發一語。

▲高雄市鼓山區九如四路一棟公寓四樓竄大火，消防隊員揹救出一對老夫妻 。（圖／記者吳奕靖攝）

據鄰居表示這場火警發生的時候，老夫妻都在房間裡頭睡覺，發現火警的時候就已經是大火了，而且不知道是不是因為關門開冷氣，所以鄰居再喊「快逃命」時，老夫妻都沒有聽到，才會受困火場，還好消防隊員順利將他們救出來。初步了解起火點是在後陽台，根據消防隊員勘查後發現陽台堆放了不少雜物，才會造成火勢變大，至於起火原因還得等到火調人員鑑定後才知道。