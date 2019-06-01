趴桌深情凝望！白髮老夫妻速食店甜蜜約會　6萬網友感動：最美愛情

記者王麗琴／綜合報導

隨著時間流逝，當我們逐漸老去，身邊如果還能有一個可以互相扶持且深愛著的另一半在，應該是一件最幸福的事了。一名網友日前到速食店用餐時，發現一對已經白髮蒼蒼的老夫妻，從他們的互動可以感受到，這對老夫妻的感情仍然相當甜蜜，老爺爺甚至還趴在桌上，深情款款的凝望著老奶奶，讓網友深受感動。

臉書名為「Al Oliver Reyes Alonzo」的菲律賓網友，在21日上傳了一張照片表示，他到速食店用餐時，看到了一幕超有愛的畫面，一對滿頭白髮的老夫妻對坐著，老爺爺雙手墊在下巴下，用趴在桌上的姿勢，深情地望著對面的老奶奶，臉上帶著甜蜜笑意，從他們滿頭白髮及鄒紋來看，這對老夫妻年紀應該不小了。這個超有愛的畫面讓PO主感動不已，除了分享老夫妻對望的甜蜜照片，還附上一段文字「當我們變老時，我依然會這樣深情地凝望著妳」。

▲老先生的深情凝望感動許多網友。（圖／翻攝自「Al Oliver Reyes Alonzo」臉書）

這張感人又浪漫的照片感動了許多的網友，目前已超過6.5萬人按讚、9.4萬人分享及3.5萬則留言。網友紛紛留言表達心中的感動，「我現在是這對甜蜜老夫妻的超級大粉絲了！」「老伴就是人生旅途最後一站的見證者」、「最美的愛情」、「希望將來我老了也能像他們一樣」。

更多的人則標記自己的另外一半趁機表白，「我們將會逐漸老去，身邊的事物也會改變，但是我對妳的愛將永遠不變」、「隨著年齡和時間的推移，我更愛你」、「Iloveyou媽媽，在我的餘生......我會愛你直到時間結束.. ❤ ❤」、「人總是會老的，希望到時，你仍在我身邊。」