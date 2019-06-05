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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

收容人高齡化　矯正署「愛與關懷」投入高齡照護處遇

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記者吳銘峯／台北報導

監所收容人高齡化問題越來越嚴重，為因應高齡化所產生的處遇與照護問題，矯正署以「愛與關懷」為本，投入高齡收容人各項處遇及輔導工作，包含各項軟硬體設施，均增設符合老年人使用的設備；並在醫療照護上增設慢性病門診，結合社會及家庭、宗教等各項支持力量，感化收容人達教化效果。

現今社會高齡化，連帶收容人也出現高齡化狀況。根據矯正署統計，這10年以來，65歲以上收容人人數不斷成長，目前新入監收容人約36萬人，其中65歲以上收容人共6345人，約佔1.8％，但比例上比起10年前已經成長一倍。

而高齡收容人在處遇上，當然有不同的需要。矯正署指出，高齡受刑人因生理上機能退化、易罹患慢性病或重大疾病、較為孤獨與沮喪憂慮，容易成為獄中欺凌之對象。面對高齡受刑人之生、心理特質，其在監生活適應型態顯然與一般收容人有異，因此高齡收容人在戒護管理、身心診療需求、用藥安全、生活作息、教誨處遇甚至作業活動上皆需更妥適之規劃。

因此矯正署除在硬體設施設置無障礙空間、扶手或病舍等設施並提供完善且空間較寬敞之舍房，降低各類意外發生風險，給予其較佳之收容環境。於醫療照護上，加強對於慢性病之照顧，開設健保門診，以照護高齡收容人身心健康。並於教化輔導面向，結合社會及家庭支持力量，辦理懇親、家屬座談、推廣健康操並結合收容人個別宗教信仰及需求，提供宗教輔導，使其心靈有所寄託。
 


▼矯正署署長黃俊棠談高齡收容人問題。（圖／記者季相儒攝）

▲▼法務部談高齡收容人處遇問題,矯正署署長黃俊棠。（圖／記者季相儒攝）

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