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多元就業方案助校園反毒　單親媽謝絜安扮先鋒

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▲單親媽媽謝絜安推動反毒扎根教育，今年榮獲反毒有功人士，總統蔡英文親自頒獎表揚。（謝絜安提供）

▲單親媽媽謝絜安推動反毒扎根教育，今年榮獲反毒有功人士，總統蔡英文親自頒獎表揚。（謝絜安提供）

記者林悅／台南報導

台南市監所收容人關懷協會，申請勞動部多元就業人力計畫，41歲的單親媽媽謝絜安擔任計畫專案經理，負責推動反毒扎根教育，訓練帶領有毒品前科的更生人到學校和社區進行反毒宣導，受到學生歡迎與肯定，今年6月還榮獲反毒有功人士，獲總統蔡英文表揚。

「反毒教育從小就要做起」，謝絜安說，現今很多毒品都偽裝成學童常會食用的軟糖、果凍、咖啡包等形式流竄，讓人防不勝防，希望透過校園巡迴宣導，以毒品更生人自身故事為借鏡，讓反毒宣傳更有說服力，學生聽起來不枯燥無聊，進而了解毒品危害，能勇敢反毒。

多年前曾罹患憂鬱症的謝絜安，因緣際會受洗為基督徒，在宗教力量的號召下，為讓人生有不一樣的體驗，兩年前毅然辭去知名電子公司的穩定工作，在勞動部雲嘉南分署台南就業中心協助下，申請多元就業方案計畫，與2位更生人開啟了校園反毒的宣導工作，近距離與學童進行生命教育課程。

謝絜安說，帶更生人進校園是一大難事，但是經由他們分享自身經歷後，成效往往超乎預期，學童都踴躍發問，反應熱烈，不只填補學校教育不足的地方，也導正學童偏差觀念，同時也提醒更生人省思自己的過往，堅定永遠離開毒品的決心。

「吸毒是一時，戒毒是一輩子」，參與反毒宣導的更生人阿明說，吸毒曾讓他散盡家財、妻離子散，現在的他不只重新被社會接受，找回自我價值，未來希望能持續回饋社會，貢獻一己之力，成為社會上的正能量。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，讓更生人有穩定工作是協助他們重返社會的重要關鍵，分署推動多元就業方案計畫多年，不僅幫助地方創生，也協助更生人、中高齡等弱勢民眾就業，分署自2017年起迄今，運用職訓與就服資源已成功協助3466人次的更生人就業，讓他們有機會邁向嶄新人生。

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關鍵字：多元就業,校園,反毒,單親媽,謝絜安

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