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「阿尼基的貓」17日供認養！台東收容人含淚送出門　正妹搶抱

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▲▼太原技訓所浪貓供認養。（圖／記者楊均典翻攝）

▲泰源技訓所希望推廣「認養代替購買」，17日下午提供23隻浪貓供認養。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典、陳韻如／台東報導

台東泰源技訓所收容流浪貓，並由收容人擔任保育員，為小貓們把屎把尿，而17日下午，泰源技訓所提供23支浪貓供民眾認養，當收容人將一手養大的浪貓送出收容所時，也不禁流下不捨的眼淚。

泰源技訓所希望推廣「認養代替購買」的活動，喚起大家重視沒有買賣就沒有傷害的觀念，因此17日下午，技訓所也提供了23隻浪貓讓民眾認養，希望藉此讓民眾能多關懷流浪動物及加入認養行列。

▲▼太原技訓所浪貓供認養。（圖／記者楊均典翻攝）

▲不少民眾見到浪貓可愛模樣，立刻被吸引，紛紛搶著抱浪貓。（圖／記者楊均典翻攝）

泰源技訓所表示，除了領養代替購買之外，為了推動監所內收容人重拾生命價值，2019年出，首次創立了「珍惜生命，關懷監貓」的活動，讓浪貓進入技訓所中陪伴收容人，並由收容人照顧牠們的起居，進而培養收容人學會承擔責任及尊重關懷生命。

▲▼太原技訓所浪貓供認養。（圖／記者楊均典翻攝）

▲現場共有23隻浪貓，期待能找到新家。（圖／記者楊均典翻攝）

在活動之前，泰源技訓所準備將23隻浪貓送出大門時，有不少大哥們不禁流下不捨的眼淚。對此，技訓所所長蔡景裕表示，這些浪貓在收容人的細心呵護下長大，他們將把小貓咪當成家人一樣照顧，也因此，他們更能體會家的重要及溫暖，進而透過正向能量改變自我，重拾信心和希望。

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關鍵字：浪貓,認養,收容人

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