頂新舉辦監獄受刑人磁繪展　魏應充希望讓更生人受肯定　

記者唐詠絮／彰化報導

為了延續傳統工藝，並讓更生人的創作獲得肯定，成美文化園12日邀請國際知名的瓷繪藝術家徐瑞芬師生與澎湖監獄的受刑人共同舉辦瓷繪展，並邀請前駐紐西蘭大使蔡爾晄出席開幕茶會，頂新和德文教基金會創辦人魏應充希望關懷弱勢，讓成美文化園成人之美的精神，散播到各個角落。

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▲藝術家徐瑞芬師生暨監獄收容人磁繪展。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

魏應充指出，此次特別邀請澎湖監獄受刑人的作品一起參展，就是要透過展覽，將他們精湛的手藝呈現在大眾眼前，展期為七月十二至七月二十八，期待大眾可以用專業的標準，肯定他們的努力，也為將來的人生提供更多采多姿且具有競爭力的選擇。

徐瑞芬老師表示，3年前應當時任職於台南看守所的所長葉漢潼邀請，開始指導受刑人學習瓷繪，屢次被受刑人認真的態度所感動，2年前又增加教授澎湖監獄的受刑人瓷繪藝術。許多受刑人頗具藝術才華，學得瓷繪技術後增加一技之長，將來出獄後從事藝術創作，應可據以謀生減少再犯罪的可能,惟受刑人為弱勢一群，將來出嶽後仍需社會公益機構或善心人士，給予適當的協助，以便能成功創業生活。

成美文化園執行長陳茂嘉說，傳承技藝與手藝，一直都是成美文化園的使命，而瓷器的英文名稱叫china，製作瓷器是華人幾千年來的優越工藝，結合了徐瑞芬老師的瓷繪藝術，讓傳統的工藝有了新活力，與時俱進，永續傳承。

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