直播再談「鳳凰與雞」　韓國瑜爆海關陳情：抓到很多來台賣淫、非法打工

▲韓國瑜和何庭歡直播「黑韓無極限」系列第三集。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜4日再開直播，提到自己上周脫口而出的「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，他事後雖多次解釋「自己屬雞就想到雞」，但此番言論仍引起軒然大波。韓國瑜直播時再次重申，自己的語意「被扭曲的一塌糊塗」，而他也重批，「非法進來台灣準備亂搞的、絕對不可以！」

韓國瑜從上個月30日開始，推出每周一、三、五的「黑韓無極限、公平正義是底線」直播節目，他今天和競辦發言人何庭歡同框，大談上周引發熱議的「鳳凰與雞」議題。韓國瑜說，自己的意思「被扭曲的一塌糊塗」，並指出自己接到許多海關陳情的電話，第一線人員在檢查新南向政策進來的旅客時，發現他們「沒有錢、也不會中文英文，一個人來，問他要去哪裡？說要去苗栗、南投山區觀光，海關說，笑死人了！我們還不能拒絕太多，拒絕太多、交通部觀光局還要來關心」。

韓國瑜接著強調，這些話都是千真萬確，「我們海關第一線人員說，我們人力超級不夠，有時候整班飛機有一半的旅客，我們都懷疑他來台灣幹什麼的，怎麼可能調查得清楚」，「海關人力這麼少，沒辦法一個一個來盤問，但我們懷疑他們進台灣的目的，尤其最近抓到很多來台賣淫的、跟非法打工的。」

▲韓國瑜日前在直播中脫口說出「鳳凰與雞」引發熱議。（圖／翻攝自張善政Facebook）

韓國瑜重申，新住民嫁來台灣或來台上班，我們都心存感謝，台灣現在7個小寶寶就有一個是新住民生的，佔了15%，「我們台灣人對這些新住民都心存感謝而且尊重」，但對這些跳機的、拿到簽證以後進來台灣搞得亂七八糟的，不光海關人員受不了，也對台灣社會製造更多問題。

「這是我講話的原始本意，精神是如此，但這兩天被扭曲的一塌糊塗。鳳凰與雞、我只是說，我們要留住台灣的人才，還要把海外優秀人才引進台灣來，可是非法的、進到台灣準備亂搞的，就是絕對不可以」。 韓國瑜再次重申。何庭歡最後也連忙打圓場「其實我們跟新住民也都真的是個大家庭啦，那大家都要相處和睦，絕對沒有什麼其他意思，希望大家不要過度解讀了！」。