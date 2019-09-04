穿雲箭射新北未見朱立倫、侯友宜同框　韓國瑜：會誠摯再邀請

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜8日將到新北市舉行萬人造勢，卻傳出新北市長侯友宜「行程太滿」、可能無法出席，而前新北市長朱立倫也已經排好要到日本，確定當天無法現身。韓國瑜被問到此事，表示當天希望新北市的政治領袖、菁英、黨內先進等都能一起來參與，「我會誠摯的再邀請！」。

▲韓國瑜8日到新北市發出「穿雲箭」，卻傳出朱立倫、侯友宜都不克出席。（圖／ETtoday資料照）

「一支穿雲箭，千軍萬馬新北見！」韓國瑜2日晚間在臉書公告，8日將要北上新北舉辦造勢晚會，「咱們不用訴諸悲情、不用邪門歪道，大家一起說說唱唱、吃吃喝喝，用我們千軍萬馬的歡笑、歌聲與正能量，大聲擊退、改變翻轉這一切烏煙瘴氣的負能量。讓青天白日的萬丈光芒，不只照亮你我的心頭，也照亮台灣民主應有的溫柔敦厚、熠熠飛揚」。

▲韓國瑜4日受訪表示，會再誠摯邀請黨內先進。（圖／記者賴君欣攝）

而外界關注新北市大家長侯友宜跟前新北市長朱立倫是否出席，對此，國民黨新北黨部主委李乾龍3日表示，侯友宜在電話中告訴他「不要急」，他是最支持韓國瑜的人，在適當時間一定挺身而出，另一方面朱立倫則因為已排好前往日本訪問的行程，所以當天確定無法跟韓國瑜同台。

韓國瑜4日被問到此事，表示「我們都會誠摯的邀請」，希望當天新北市的政治領袖、菁英、黨內先進等等，大家能一起來參與，也希望支持自己的好朋友一起來參與造勢大會，「我會誠摯的再邀請！」。