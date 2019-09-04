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白韓要翻臉！劉世芳批3大經濟指標下跌　韓國瑜嗆：閉眼講黑話

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▲▼韓國瑜和何庭歡直播「黑韓無極限」系列第三集。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）
▲韓國瑜和何庭歡直播「黑韓無極限」系列第三集。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜與競辦發言人何庭歡4日中午開直播，點名民進黨立委劉世芳，針對劉世芳說韓國瑜上任8個月，市政3大經濟指標下跌嚴重，韓國瑜說：「爭著眼說瞎話，但劉世芳是閉著眼講黑話！」他嗆「劉世芳你要公開道歉，你一句話都不講，不道歉我呼籲左楠區選民不要投劉世芳，因為唱衰高雄」。

立委劉世芳表示，韓國瑜上任8個月，市政3大經濟指標下跌嚴重，今年高雄市營利事業銷售額上半年只成長0.29%，另外，促參上半年7個月財政部公布高雄只有兩件19.5億元，而且都是去年招商的，以及7、8月房市下跌，建戶移轉戶數為全國最低，認為三大經濟指標嚴重衰退是落跑市長效應顯現！

對此，韓國瑜3日先帶財政局長李樑堅親上火線說明，4日直播又再次點名民進黨立委劉世芳，他說劉世芳日前爆韓市府1至9月高雄招商是零，批劉「爭著眼說瞎話，但劉世芳是閉著眼講黑話」，抹黑無極限，加上特定媒體開幹，打得他鼻青臉腫，完全不負責任，但經發局公布投資數字是1千8百億，協定的促參有590億，今年全年預計有2千4百億投資，嗆「劉世芳你要公開道歉，你怎麼能閉著眼睛講黑話，你一句話都不講，不道歉我呼籲左楠區選民不要投劉世芳，因為唱衰高雄，我們每天告訴海內外高雄值得來旅遊投資，但民進黨少數民意代表天天抹黑多差多壞，怎麼吸引投資客，劉世芳你要承認你講的數字是錯的，黑韓到不要臉，但白韓要翻臉」。

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