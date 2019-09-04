　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去不去韓國瑜新北造勢？　侯友宜：歹勢！我的市政行程一定優先

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／新北報導

新北市長侯友宜日前拒絕擔任國民黨總統參選人韓國瑜的新北市競總主委，加上對方8日將到新北市舉行萬人造勢，卻傳出身為「地主」的他「行程太滿」，可能無法出席，讓外界質疑雙方有心結。關於8日到底要不要去韓國瑜造勢？侯友宜4日再表示，「如果卡到市政行程，歹勢，市政行程一定優先。」

關於韓國瑜8日造勢，是否因為行程太滿所以確定不去了？侯友宜說，「我的行程確實是很滿，我大概估算我禮拜六、禮拜天在暑假期間，每天大概都有10幾個行程，那從早排到晚。那9月8號我那天可能要看一下，昨天算算也滿多的行程，大概從早上8、9點一直跑，跑到晚上大概要11、12點吧！整個行程很滿，所以目前他整個造勢的活動，這個時間從哪裡到哪裡的時間點，我還不是那麼的清楚，我知道9月8號會選擇在我們的三重做造勢活動，那我還是以市政做最大的優先來做一個考量。」

被問到國民黨中央是否有發通知給他？侯友宜說，「黨部沒有發通知給我啦，黨部是在昨天有告知說要辦這個活動。」另外關於韓國瑜團隊有沒有跟他做聯繫？侯友宜認為，黨部已經有告訴他了，這樣就夠了，「韓國瑜那邊有沒有跟我聯絡那已經不重要了，因為我知道說9月8號有這個活動。」

針對有藍營立委說，侯友宜跟韓國瑜會有心結，是從過去到現在的，因為像是接新北市競選總部主委或是核四，韓陣營都沒有跟侯友宜溝通，所以才會這麼有距離？侯友宜說，每一個人都在自己的工作崗位上在做努力，像他自己就在做市政工作，而韓國瑜比較辛苦，要做市政又要選舉，真的很辛苦很忙，每個人都要站在對方立場多想想、多包容、多關心，以及多體諒，「所以我想這些都不是問題，大家都是認識的朋友。」

至於多體諒是否代表會幫韓國瑜？侯友宜回應，因為現在他是市長，市民需要的是一個曾經承諾他們要認真做事的市長，自己現在只是在兌現、實踐對400萬市民的一個工作態度，「我永遠把400萬的市民擺在第一個位置上，其他的都是一個過程，這些過程我永遠心繫新北市的建設。」

隨後話題又回到8日韓國瑜的新北萬人造勢，關於到底是會去還是不會去？侯友宜提到，謝謝大家的關心，「我一定會為市政行程，這一點我跟你保證，跑不掉，市政行程，那我的市政行程一定優先嘛，如果卡到市政行程，歹勢，市政行程一定優先。

媒體詢問「所以那天是滿滿的市政行程，沒有一個空檔？」侯友宜說「我看…。」接著媒體再詢問，「沒有公開討論，但私下會見面嗎？」侯友宜則強調，「我一切以市政為最主要的考量。」

最後，侯友宜被問到「你是最支持韓國瑜的人嗎？」他僅回應，現在只有一個信念，靜下心來努力的拚市政，為400萬市民來拚有感市政，至於別人的一些想法、說法、作法，「我都尊重！我沒有其他的評論跟意見，我只想靜下心好好做事。」

ET快訊
快訊／桃園龍潭1男當街遭槍擊！身中數槍倒臥血泊
剛搬來就用260度電！她10天狂噴1560元…網揪電費殺手
遺體前擲筊問「想去爸爸家嗎？」烏來簡小弟回應了…爸看結果大哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

號召韓粉到新北造勢！韓國瑜被問與朱立倫聯繫進度：大家拭目以待

卓榮泰再槓柯文哲：別自稱綠營　我們承擔不起！

3百萬幫兒子創業基金掉高鐵惹議　陳明文發聲明稿「以訟止謗」

國民黨提告林峯正　黨產會：受訪內容可受公評　切莫扭曲

世足資格賽／首戰強敵約旦　陳柏良：像個男人去拚

月底前辦聲援香港活動　黃之鋒：盼台灣民眾支持

汐止民生線卡關…侯友宜：希望南港到汐止端先做　提早1年動工

黃之鋒訪台爭取支持　 林奕華：別被民進黨騙了

白韓要翻臉！劉世芳批3大經濟指標下跌　韓國瑜嗆：閉眼講黑話

「我辭議員！」　台南議員蔡育輝：陳明文如能證實錢給兒創業　

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

號召韓粉到新北造勢！韓國瑜被問與朱立倫聯繫進度：大家拭目以待

卓榮泰再槓柯文哲：別自稱綠營　我們承擔不起！

3百萬幫兒子創業基金掉高鐵惹議　陳明文發聲明稿「以訟止謗」

國民黨提告林峯正　黨產會：受訪內容可受公評　切莫扭曲

世足資格賽／首戰強敵約旦　陳柏良：像個男人去拚

月底前辦聲援香港活動　黃之鋒：盼台灣民眾支持

汐止民生線卡關…侯友宜：希望南港到汐止端先做　提早1年動工

黃之鋒訪台爭取支持　 林奕華：別被民進黨騙了

白韓要翻臉！劉世芳批3大經濟指標下跌　韓國瑜嗆：閉眼講黑話

「我辭議員！」　台南議員蔡育輝：陳明文如能證實錢給兒創業　

Visa秘書服務APP上線！　機票、住宿、票券預定通通一次搞定

老公送生日禮物「等3個月」終於到了！　陳妍希PO照…網狂盯右下角：好閃

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

林鄭將丟重磅彈！港股「一路狂飆」1100點...站上26000點

金鐘54／王少偉錄影爆血「有危險還是要栽下去！」　等18年終拿金鐘門票

U18世界盃／澳洲驚險闖進複賽　已有2勝占有利領先位置

沒有賣不掉的價格！屋主缺錢急售賠千萬　打壞蛋黃區6年新古屋行情

單厚之／貧窮限制想像　神祕的300萬創業基金

李毓芬強力水柱濕身脫了！　沖到脫妝、掉假睫毛...洩「赤裸」樣貌

一個月賣不到50台新車　Infiniti宣布將相繼退出澳洲、西歐市場

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝

政治熱門新聞

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣..

蔡要國軍多穿軍服上街　退將：她..

柯文哲同意大巨蛋復工內幕　最快..

陳明文高鐵運300萬現金！名嘴..

韓激怒媽祖「怒退駕」！他說郭台..

新版身分證少這欄　內政部：OO..

陳明文300萬掉高鐵！律師：對..

300萬哪來？陳明文才申報24..

限陳明文2天內交代300萬來源..

韓國瑜「平日市府地造勢」遭轟：..

恐怖官邸！處長自縊副手又驟逝　..

蔡英文專機駕駛遭爆　「出勤前一..

陳明文在高鐵掉300萬　兒澄清..

更多熱門

相關新聞

再談鳳凰與雞　韓國瑜爆海關投訴：抓到很多來台賣淫

高雄市長韓國瑜4日再開直播，提到自己上周脫口而出的「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，他事後雖多次解釋「自己屬雞就想到雞」，但此番言論仍引起軒然大波。韓國瑜直播時再次重申，自己的語意「被扭曲的一塌糊塗」，而他也重批，「非法進來台灣準備亂搞的、絕對不可以！」

韓國瑜被問與朱立倫聯繫進度：大家拭目以待

白韓要翻臉！嗆劉世芳：閉眼講黑話

新北造勢未見朱、侯　韓國瑜：會再誠摯邀請

李明璇堅定挺韓：我絕不離開！

關鍵字：

侯友宜韓國瑜新北造勢2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

好市多中和店將實施新政策　網推爆

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面