去不去韓國瑜新北造勢？　侯友宜：歹勢！我的市政行程一定優先





▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／新北報導

新北市長侯友宜日前拒絕擔任國民黨總統參選人韓國瑜的新北市競總主委，加上對方8日將到新北市舉行萬人造勢，卻傳出身為「地主」的他「行程太滿」，可能無法出席，讓外界質疑雙方有心結。關於8日到底要不要去韓國瑜造勢？侯友宜4日再表示，「如果卡到市政行程，歹勢，市政行程一定優先。」

關於韓國瑜8日造勢，是否因為行程太滿所以確定不去了？侯友宜說，「我的行程確實是很滿，我大概估算我禮拜六、禮拜天在暑假期間，每天大概都有10幾個行程，那從早排到晚。那9月8號我那天可能要看一下，昨天算算也滿多的行程，大概從早上8、9點一直跑，跑到晚上大概要11、12點吧！整個行程很滿，所以目前他整個造勢的活動，這個時間從哪裡到哪裡的時間點，我還不是那麼的清楚，我知道9月8號會選擇在我們的三重做造勢活動，那我還是以市政做最大的優先來做一個考量。」

被問到國民黨中央是否有發通知給他？侯友宜說，「黨部沒有發通知給我啦，黨部是在昨天有告知說要辦這個活動。」另外關於韓國瑜團隊有沒有跟他做聯繫？侯友宜認為，黨部已經有告訴他了，這樣就夠了，「韓國瑜那邊有沒有跟我聯絡那已經不重要了，因為我知道說9月8號有這個活動。」

針對有藍營立委說，侯友宜跟韓國瑜會有心結，是從過去到現在的，因為像是接新北市競選總部主委或是核四，韓陣營都沒有跟侯友宜溝通，所以才會這麼有距離？侯友宜說，每一個人都在自己的工作崗位上在做努力，像他自己就在做市政工作，而韓國瑜比較辛苦，要做市政又要選舉，真的很辛苦很忙，每個人都要站在對方立場多想想、多包容、多關心，以及多體諒，「所以我想這些都不是問題，大家都是認識的朋友。」

至於多體諒是否代表會幫韓國瑜？侯友宜回應，因為現在他是市長，市民需要的是一個曾經承諾他們要認真做事的市長，自己現在只是在兌現、實踐對400萬市民的一個工作態度，「我永遠把400萬的市民擺在第一個位置上，其他的都是一個過程，這些過程我永遠心繫新北市的建設。」

隨後話題又回到8日韓國瑜的新北萬人造勢，關於到底是會去還是不會去？侯友宜提到，謝謝大家的關心，「我一定會為市政行程，這一點我跟你保證，跑不掉，市政行程，那我的市政行程一定優先嘛，如果卡到市政行程，歹勢，市政行程一定優先。」

媒體詢問「所以那天是滿滿的市政行程，沒有一個空檔？」侯友宜說「我看…。」接著媒體再詢問，「沒有公開討論，但私下會見面嗎？」侯友宜則強調，「我一切以市政為最主要的考量。」

最後，侯友宜被問到「你是最支持韓國瑜的人嗎？」他僅回應，現在只有一個信念，靜下心來努力的拚市政，為400萬市民來拚有感市政，至於別人的一些想法、說法、作法，「我都尊重！我沒有其他的評論跟意見，我只想靜下心好好做事。」