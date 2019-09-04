號召韓粉到新北造勢！韓國瑜被問與朱立倫聯繫進度：大家拭目以待

▲「黑韓無極限 公平正義是底線」第三集 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

2020總統大選在即，國民黨總統參選人韓國瑜8日將前往新北市辦造勢，韓國瑜4日在直播中，也開心邀請支持者一起來參與，他說「很多支持韓國瑜的好朋友看到我每天被抹黑，會很焦慮，希望大家來把憂慮大聲的喊出來，也發現支持韓國瑜的人並不孤獨，很多人都支持韓國瑜」，不過到了新北，和前新北市長朱立倫的聯絡狀況如何？韓國瑜說「彼此熱線暢通，完全沒問題，大家可以拭目以待」。

韓國瑜8日將在新北市舉辦造勢大會，這是韓在黨內初選過關後，第一場大造勢。韓國瑜在直播中呼籲支持者出席，「我是新北市出生長大，所以說2020年從新北出發，9月8號下午2點到晚上8點半，我們在二重疏洪道的幸福水漾公園，有跳蚤市場、攤商、精彩的表演活動等等。」

韓國瑜也提到這是他在獲得國民黨提名總統參選人之後第一場造勢，「我選在我的家鄉，希望各位所有的好朋友歡迎一起來，尤其最近很多支持韓國瑜的好朋友看到我每天被抹黑，會很焦慮、很憂愁，我希望大家來把你心中這種憂慮大聲的喊出來，而且大家踴躍來會發現支持韓國瑜的人並不孤獨，很多人都支持韓國瑜，一些特定媒體特定名嘴，整個黑韓產業鏈上萬人，提供上萬人的工作機會，要嘛就發財了就出名了，但大家非常生氣、非常火大，希望大家一起來參加這個活動。」

至於外傳的「韓朱配」，後續有無可能，和前新北市長朱立倫到底有無聯繫，溝通管道又是哪些？韓國瑜說，「我們溝通非常暢通，朱立倫市長也是非常擔心中華民國的未來，急得不得了，大家又是很多年的好朋友，完全是有共識，熱線暢通，完全沒問題，大家可以拭目以待。」