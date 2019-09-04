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酒後「牽」機車挨罰9萬+扣照3年　他不服！法官駁回：排氣管還發燙　

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲李姓男子不服酒後「牽」機車被開罰9萬+扣照3年，聲明異議，法官認為排氣管還發燙，顯見先有騎乘過該機車駁回 。（圖／示意照，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓男機車，去年9月間看見東港警分局在雙園大橋設置路檢，執行攔檢酒駕勤務，他牽著機車欲通攔檢點，但身上飄出酒味，警方進行酒測，酒測值雖未超過0.24毫克，無法依公共危險罪移送法辦，但依法開出9萬元罰單，吊照3年，他不服聲明異議；法官審理，根據警方當時告發時觸摸到機車排氣管還發燙，認定他先前已騎乘過機車，駁回異議之訴。

李姓男子異議書說，去年9月間，他「牽」機車行經雙園大橋時，遇到東港警分局在該處設置攔檢點，進行酒駕攔檢勤務，引起警方注意上前「關心」，他回答因機車故障，才「牽」著機車欲修理。

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

但警察聞到他身上有酒味，對他進行酒測，酒測值未超過0.24毫克，未達違反公共危險罪嫌，未移送法辦，事後卻收到一張9萬元罰單、還要吊照3年，他以當時機車故障，需要修理，遇警攔檢前根本沒有騎乘機車，是用「牽」， 「喝酒不能牽車嗎？」，被罰得莫明其妙，令人不服，請求法官撤銷該裁決。

法官檢視警方提供事證，發現警方對李進行酒測時，還觸摸過李所「牽」的機車排氣管，還很燒燙，認為李縱然機車故障，帶通過警方攔檢點前時沒有騎乘機車，但先前已騎過，非一開始即「牽」車，已有酒駕事實，，駁回他的異議。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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