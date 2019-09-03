「乩身辦事」撞飛騎士竟無感　酒測0.36：禮貌接受喪家邀喝兩杯

▲雲林乩童酒駕撞飛騎士。（圖／記者傅誠翻攝，以下同）

記者傅誠／雲林報導

雲林縣北港鎮發生一起機車騎士被酒後駕車的轎車撞飛意外，林姓男子(57歲)昨晚7點20分左右，行經市區義民路與公民路口時，高速擦撞同向前方機車，被撞的婦人當場摔飛跌坐地上，機車還噴飛到一旁的雜貨店，店家放置在外的酒籃與酒瓶全撞倒一地。

▲雲林乩童酒駕撞飛騎士。

「碰！」巨大的撞聲響讓附近民眾嚇了一大跳，立即跑出家門查看。附近店家的監視器拍下車禍過程，發生事故的汽車與機車雙方當時都在北港鎮市區的義民路上由西向東行駛，騎乘機車的何姓婦人(46歲)才剛過公民路口，就遭疾駛而來的汽車擦撞倒地車子摔飛，肇事林姓駕駛一度還不知道自己撞了人，完全沒有要停下來查看，路旁民眾趕緊跳上機車追了上去，把林男給攔了下來。

▲雲林乩童酒駕撞飛騎士。

遭撞婦人經救護車送往北港媽祖醫院治療，所幸僅手腳擦傷並無大礙，而肇事林男向警供稱因「乩身辦事」昨天下午受邀到附近一處辦喪事的民家「辦事」，禮貌性接受喪家邀請小酌兩杯，警方對他酒測發現酒測值為0.36，訊後在今天上午將他依違公共危險罪、肇事逃逸移送雲林地檢署偵辦。

【其他新聞】



►彰化拜廟之旅！韓國瑜談中部發展：為何沒有可以停波音747的大機場？



►彰化水域「救命英雄」是它！ 10年救回18條生命