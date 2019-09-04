烏來簡小弟回家了！遺體卡15.7K石縫中…離「姑姑託夢地」僅200m

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來一名年僅6歲的簡小弟8月26日與父親前往南勢溪捕魚，不料卻離奇在岸邊失蹤，警消與焦急的簡爸爸在可能的區域來回搜索10天，終於在今（4日）上午發現簡小弟遺體；事實上，在男童失蹤第4天時，姑姑曾夢見他卡在北107縣道15.5K處水底的大石頭底下，但當時搜救人員下潛後仍一無所獲，而今發現簡小弟的地點位於15.7K處，距離姑姑被託夢的地點僅200公尺，目前警消正在設法打撈遺體中。

▲愛子失蹤10日，再尋獲時已成冰冷遺體，簡父獲悉噩耗後神情哀戚。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，簡爸爸婚後育有3名子女，去年夏天7歲的長女溺斃在離家僅30公尺的南勢溪中，讓簡爸爸悲痛萬分，至今仍難走出喪女陰影；在婚姻破碎後，簡爸爸獨自撫養6歲的簡小弟、5歲的簡小妹以及年邁行動不便的母親，為避免悲劇再度重演，因此簡爸爸還嚴格限制孩子們靠近溪邊，但無奈家中貧困，為了給母親補身體、賺取外快，熟悉水性的簡爸爸仍是前往南勢溪捕魚。

8月26日下午，簡爸爸帶著兒子前往南勢溪捕撈，因擔憂發生危險，還特別讓兒子站在岸邊、不要下水，豈料撒網後再轉身，兒子仍然從他的視線中消失。再簡小弟失蹤後，簡爸爸焦急萬分、內心自責不已，與警消、當地山青一連搜索多日，但仍一無所獲，還一度站在橋上絕望吶喊「（兒子）你到底在哪裡？」

▲姑姑在簡小弟失蹤的第4天曾夢見他卡在15.5K處水底的大石頭底下。（圖／記者陳豐德翻攝）

在8月29日、簡小弟失蹤4天後，姑姑向警消表示，「夢見他卡在15.5K處水下的大石頭底」，由於前日該處已經下潛搜尋過，但搜救隊不願放棄任何一絲希望，背上裝備再度下潛搜尋，男童的族人在禱告後也輪番下水，只盼能盡早帶簡小弟回家，無奈最終仍是毫無結果。

事隔10日，警消4日上午接獲民眾報案，指稱在北107縣道15.7K處、五重溪橋下一處石縫中發現疑似有男童卡在其中，當下立即派員前往現場察看，並通知簡小弟家屬到場，經指認後，確定死者就是失蹤多日的簡小弟無誤。由於簡小弟發現的地點距離姑姑夢見的15.5K僅有200公尺之遙，似是冥冥中有所牽引；簡爸爸到場後見到愛子遺體悲痛不已，目前現場警消也正設法打撈。

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▲現場警消目前正在設法打撈簡小弟遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）