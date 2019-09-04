烏克蘭霸王屁孩油淋8歲童…笑看「人類火球」滾地尖叫　母痛訴：是惡魔！

▲男孩遭當地惡霸縱火。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

烏克蘭丹伯貝佐斯基（Dnipro）一名8歲男孩在家門前玩耍，卻遭到數名青少年惡霸的欺凌，在他身上淋上汽油，接著點火，看著男孩成為「人類火球」後還大笑著逃離，造成男孩全身35%嚴重燒傷，危及生命。

綜合外媒報導，基里洛（Kyrylo Yatsun）日前於住家附近玩耍，突然，數名當地惡霸靠近基里洛，其中一人將汽油淋在基里洛的衣服上，並迅速以打火機點燃基里洛的衣服，讓基里洛活生生的成為火球。

目擊者指出，基里洛邊拍打身體，倒在地上後仍不斷痛苦尖叫，但那幾名惡霸卻哈哈大笑，看見路人衝過來幫基里洛滅火、脫衣，惡霸們則迅速逃離現場。

基里洛被送入加護病房，全身有35%嚴重燒傷，不得不接受數次手術，包括從頭、手臂、身體及臀部移植皮膚等。但即使醫生們在過去10多天盡力拯救基里洛，基里洛的生命仍岌岌可危，至今沒能脫離險境。

主治醫生表示，雖然基里洛意識清醒，甚至能夠說話，但有生命危險的事實卻沒有改變，他們只能盡力讓基里洛活著。至於基里洛的母親則悲痛的向媒體傾訴，當她被人通知趕到現場，看到基里洛腹部、腿部被嚴重燒傷，「那些惡霸這麼做是故意的，沒有任何理由，他們不是孩子，他們是惡魔」。

如今警方已經確認惡霸身分，正對此進行調查，但惡霸似乎稱此為意外，他們並非有意縱火。報導指出，若惡霸們被判定有罪，將會被安置於未成年人的懲教所。