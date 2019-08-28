溪邊焦急遊走...親友勸他別下水！　烏來爸淚崩喊：想要兒子馬上聽見我聲音

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市烏來一名年僅6歲的簡姓小男童跟著爸爸到溪邊捕魚，不料卻離奇失蹤，嚇得父親急忙報警。然而，經過連日的搜索，都未見男童蹤影，父親焦急得不斷在岸邊徘徊，甚至幾度要親自下水搜索，但遭到親友阻止。對此，男童父親難掩情緒大聲喊著，「你們都不要管我，我只要我兒子出現能馬上聽到我的聲音」。

▲簡男拿著蛙鏡在溪邊焦急遊走，親友擔心他情緒狀況，因此勸阻他下水搜救。（圖／記者陳雕文攝）

這起事故發生在26日下午，當時簡男帶著魚網準備到距離住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，但6歲的兒子卻不斷吵著要跟，簡男無奈之餘只好帶著兒子同行，並囑咐他不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本該乖乖待在身後的兒子不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，簡男遍尋不著之餘只好報警。

▲遭到親友勸阻後，簡男情緒幾乎崩潰，對著親友怒喊「可以不要管我嗎，我想要兒子出現能馬上聽見我聲音」。（圖／記者陳雕文攝）

簡男28日隨著警消搜救時，拿著蛙鏡焦急的守在岸邊，甚至有幾度要親自下水搜索，但因他情緒相當不穩，遭到親友勸阻，希望他等待救援即可。然而，簡男不聽勸阻，幾乎崩潰的對著親友怒喊，「不要管我，可以體諒一下我的心情嗎」，並不斷說著，他希望兒子出現後，能馬上就聽到他的聲音，焦急模樣也格外令人心疼。

另外，男童就讀的學校志工曾表示，男童自姐姐玩水溺斃之後，就很怕水，對於簡男所說，小朋友吵著要跟去捕魚，讓人有所不解。對此，簡男接受媒體採訪時提到，男童並不是怕水到完全不能碰水，且事發當天男童站在石頭高處，因怕摔下來，所以要他站在小水灘，類似溝槽的地形上，當下認為他安全了便繼續捕魚，怎料一個轉身男童就不見了。

此外，目前已經出動警消46人、義消23人、原住民6人，共75人、2空拍機、1橡皮艇全力搜救男童當中。

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