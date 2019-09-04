快訊／錐心！烏來6歲簡小弟找到了　落水10天陳屍「五重溪橋下」家屬淚崩

▲簡小弟跟爸爸去釣魚，卻意外失蹤 。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來一名年僅6歲的簡姓小男童8月26日下午2時許與39歲的父親到溪邊捕魚，不料卻離奇失蹤；警消到場後研判男童可能落水，與當地山區協尋至傍晚6時35分，但仍毫無結果。翌日上午8時許，警消與山青再度集結搜索，但仍沒有結果；在失蹤10日後，警消終於在4日上午於五重溪橋下附近尋獲男童遺體。

據悉，簡小弟年僅7歲的姊姊去年夏天也在這片水域溺斃，地點距簡小弟失蹤地僅有短短100公尺。簡爸爸說，在去年事故發生後，已經嚴格限制孩子們靠近溪邊，但26日下午他外出捕魚補貼家用時，6歲的兒子卻不斷吵著要跟，他拗不過只好帶著兒子同行。到了岸邊時，簡父不斷叮囑兒子「不可以亂跑」，並要求他乖乖站在身後，便自行走進水中撒網。簡父當時撒了第一次網後，還特別回頭檢查，確認兒子仍待在原地；豈料第二次撒網後再回頭，兒子就消失無蹤。

▲當時簡男走進溪中撒網捕魚，而簡小弟就站在岸邊等待。（圖／記者陳雕文攝）

案發後，警消8月26日搜索了一個下午仍然沒有結果，翌日一早再度集結持續搜救，並將去年發現簡小妹的石縫列為重點搜索區域，期盼奇蹟能夠發生。但無奈，事隔10日後，有民眾於4日上午撥打電話報案，聲稱在15.7K處發現疑似男童卡在石縫中，警消獲報前往察看，果真發現一具男童遺體，立即請來家屬指認，確認死者身分為失蹤的簡小弟，現場家屬哀痛萬分。

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▼警消連日持續搜索，簡爸爸也含淚穿上救生衣，加入搜救行列。（圖／記者陳雕文攝）