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烏來男童失蹤第4天「託夢」　姑姑直指：他卡在水下大石底

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記者陳雕文／新北報導

新北市烏來的6歲簡姓男童26日溺水已到了第4天，消防、義消等57人以「岸巡」搭配重裝潛水人員持續搜救，就在下午1時男童的姑姑向警消表示「有夢到他卡在15.5k處的水下大石頭底！」儘管該區昨日已經下潛過，搜救隊伍仍不放棄一絲希望，男童部落族人禱告後也輪番下水，只求能儘早帶他回家。

▲▼烏來男童第4天託夢，姑姑指他卡在水下大石頭底。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲姑姑觀看空拍機畫面，指稱男童卡在水下大石頭底。（圖／記者陳豐德翻攝）

這起事故發生在26日下午，當時簡父帶著魚網準備到距離住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，6歲的兒子吵著要跟，簡男無奈之下只好帶著兒子同行，並囑咐他不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本該乖乖待在身後的兒子不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，簡男遍尋不著只好報警。

▼戴著黑色帽子的男童姑姑表示夢到男童卡在15.5k水底石頭下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼烏來男童第4天託夢，姑姑指他卡在水下大石頭底。（圖／記者陳豐德翻攝）

而29日消防人員出動44名、義消9名、民間救難團體4名，共計57人再度進行搜救，並搭配8名重裝潛水人員，因應南勢溪當地水流較平緩及深潭地形潛入查看，其餘人員則以「岸巡」搜索，並搭配空拍機標記可疑處所。就在姑姑向警消表示有夢到男童卡在水下大石頭下之後，搜救人員再度著裝出動。

其實男童的胞姊去年就在失蹤地的100米外落水溺斃，當時消防人員是在14.5k的石縫裡找到她，而當時原先無法將卡在石縫的姊姊拉出，接著爸爸邊祈禱邊說了一句：「妹妹出來吧，爸爸不會罵妳！」剛講完消防員就順利把人拉出。

男童就讀的學校志工曾表示，男童自姊姊玩水溺斃之後就很怕水，對於簡男所說，小朋友吵著要跟去捕魚，讓人有所不解。對此，簡男接受媒體採訪時提到，男童並不是怕水到完全不能碰水，且事發當天男童站在石頭高處，因怕摔下來，所以要他站在小水灘，類似溝槽的地形上，當下認為他安全了便繼續捕魚，怎料一個轉身男童就不見了。

▼警消大規模出動搜索。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼烏來簡小弟南勢溪邊勢溪邊失蹤，警消大規模出動搜索。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼男童的姑姑與父親心焦等待。（圖／記者陳雕文攝）

▲烏來姑姑觀看空拍機畫面，指指稱男童卡在水下大石頭底。（圖／記者陳豐德翻攝）

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烏來男童失蹤第4天「託夢」　姑姑直指：他卡在水下大石底
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