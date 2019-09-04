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兒女皆溺斃南勢溪！「去年惡夢重演」烏來爸崩潰…哀痛開屍袋再看兒一眼

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記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市烏來年僅6歲的簡小弟8月26日陪同父親到距家僅30公尺外的南勢溪捕魚，不料卻離奇落水失蹤，警消搜索10天後，才終於水退後於北107縣道15.7K一處石縫發現簡小弟遺體，並耗費1個小時將其打撈上岸；39歲的簡爸爸接獲噩耗後趕赴現場，由於去年夏天7歲的長女也在這條溪中溺斃，面對過去的惡夢再度重演，簡爸爸心神近乎崩潰，呆坐在岸邊石頭上不發一語，不斷低聲啜泣，最終仍是選擇鼓起勇氣，打開屍袋再看兒子最後一眼。

▲▼烏來6歲簡小弟失蹤10天找到已溺斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲現場警消雖然發現簡小弟遺體，但不論怎麼試就是撈不起來。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，簡父在婚後育有2女1子，長女在去年夏天前往南勢溪玩水，不料卻溺斃溪中，搜索4日後才於石縫中發現遺體，當時簡爸爸情緒完全崩潰，雖然時隔一年，但痛失愛女的陰影仍在心中揮之不去，自此也對這條溪更加畏懼，並嚴格禁止兒女再靠近。

但8月26日下午，簡爸爸為了補貼家用、煮魚湯給母親補身體，再度提起漁網走向南勢溪，並帶著簡小弟一起去捕魚，為了避免危險，還讓簡小弟站在岸邊，豈料一個不留神，悲劇仍然再度發生，愛子還是從他的視線中銷聲匿跡；警消一連搜索了10天，才終於在4日上午9時25分、水位略退後於15.7K石縫中發現簡小弟遺體。

簡爸爸4日上午接獲噩耗後趕赴現場，由於水流仍然湍急，警消打撈了1個多小時才終於將簡小弟的遺體帶回岸邊，而這段過程中，簡爸爸始終呆坐在岸旁大石、雙手緊握不發一語，面對去年痛失愛女的惡夢重演，情緒幾近崩潰，不斷低聲啜泣。

▲▼烏來簡小弟找到了。（圖／記者陳雕文攝）

▲看著愛子的遺體被打撈上岸，簡爸爸相當哀痛。（圖／記者陳雕文攝）

令人費解的是，在現場警消、族人打撈遺體時，發現雖然簡小弟位置清晰可見，但不論怎麼試就是搆不著、撈不起來，直到簡爸爸緩緩走上前，輕喊著兒子的名字，哽咽說出「爸爸不會罵你……」，現場警消才終於成功拉出遺體，情況與去年救女兒時一模一樣，令警消直呼「真的很玄」。

在簡小弟的遺體在打撈上岸後，簡爸爸眼神中滿是無助，一度待站一旁不知如何是好，最終仍是鼓起勇氣上前，打開屍袋再看兒子最後一眼，場面相當哀戚。而後續警方也將通報檢察官進行相驗，並將遺體發還家屬處理。

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▼簡爸爸走近打開屍袋，再見愛子最後一面。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來簡小弟找到了。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來簡小弟找到了。（圖／記者陳雕文攝）

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