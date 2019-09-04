外公載孫「倒栽蔥」跌圳溝亡　4歲女童站水中哭整夜！路人發現已成悲劇　

▲後龍鎮1對祖孫騎車外出，整輛機車跌落水溝中，孫女哭泣不知求救，被一早路過的民眾發現，但外公已死亡多時。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮4日清晨發生一件離奇墜溝死亡意外，1對祖孫深夜騎車外出後，祖父疑似身體不適，連人帶車跌落水溝中；一旁僅4歲的女童站在溝中哭泣，直到上午7時許才被路過的民眾發現，但祖父早已死亡多時，整起意外警方也正在釐清當中。

苗栗縣消防局表示，消防人員到達現場時，潘姓老翁（68歲），早已浸泡水中死亡多時，而4歲女童則驚慌失措的站在一旁，女童身上也多處擦傷，手腳都有泡水皮膚皺，所幸女童送醫後並無大礙。

▲整輛機車倒栽蔥跌進水溝中，警方目前也封鎖現場，以釐清事發原因。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據郭姓民眾表示，4日一早7時30分左右，騎車行經後龍勝利街1處產業道路時，依稀聽到有小女孩的啜泣聲，他四處張望尋找聲音來源，赫然在路旁水溝中發現1名4歲女童站在水中驚慌的哭泣著，旁邊還有1輛機車「倒栽蔥」的卡在溝裡，水溝內更驚覺有人整個仰臥泡在水中，但已經失去意識，才趕緊打電話報警。

死者女兒一早也趕至現場，也表示，平時都是由父親幫忙照顧姊姊的4歲女兒，3日晚上10點多，還看見父親在家，怎知一早起來就聽到這個噩耗；她還說，父親平常也沒有酗酒的習慣，每天都會接送孫女上、下學，這條路也非常熟悉，也想不透怎麼會發生這意外，只是父親有心臟病和高血壓的病史，不知有無聯。

據警方初步研判，水溝旁有明顯機車跌落水溝的痕跡，而老翁疑似清晨載孫女外出才發生的意外，只是整起意外的經過，還需等到孫女精神狀態恢復後才能詢問；警方目前也封鎖現場以釐清肇事原因。

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