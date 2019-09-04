快訊／台南畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解！來不及斷電「血肉模糊」慘死

▲女員工墜入攪拌機慘死。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一間畜牧場4日上午發生一起意外，當時一名57歲女員工不慎墜入飼料攪拌機，由於機器來不及斷電，機器持續運轉，導致女員工身軀血肉模糊，當消防人員趕到現場時，女員工已經卡在機器裡面死亡，目前現場仍在緊急處理當中，而至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

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