同居7年男友瞞著她結婚！高雄女怒甩渣男...被正宮告判賠15萬

▲高雄女子和男友同居7年，竟發現男友已有正宮。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子與翁姓男友甜蜜交往、同居7年，原以為是正宮身分，卻在2022年意外發現男友早已瞞著她，和年薪達276萬元、從事移民業務的羅姓女子結婚，黃女氣憤斬情絲、趕走翁男，沒想到分手後反遭正宮羅女提告侵害配偶權，求償200萬元，法院審理後，認定黃女仍須負部分責任，判賠15萬元。

判決指出，從事自由業、月收入僅約3至4萬元的黃女，自2015年起與翁男交往，並在前金區某豪宅同居長達7年。直到2022年5月，她才驚覺男友「另有正宮」，對方不僅在同年3與羅姓女子登記結婚，羅女更已懷有身孕。黃女要求翁男表態，翁選擇回到孕妻身邊，雙方隨即分手。

然而羅女不甘心，認為黃女在「已知對方婚姻關係」後，仍與翁男同居近2個月，侵害其配偶權，造成精神痛苦就醫治療，於是對黃女提告求償200萬元。

黃女出庭時喊冤，直指自己才是真正受害者，她表示，2022年4月僅察覺翁男疑似外遇，對方卻謊稱只是「一夜情」，直到與羅女當面對質，才得知兩人已結婚。她並強調，確定真相後便立刻與翁男分手並搬離住處，根本沒有持續破壞婚姻。

但法官調閱豪宅監視器畫面，發現黃女直到2022年7月仍出入豪宅，可見雙方仍維持聯繫與往來，認定已構成對羅女婚姻關係的侵害，即便翁、羅兩人在今年1月離婚，也不影響侵權事實成立，綜合侵害情節與雙方經濟狀況等因素，法院判黃女須賠償羅女15萬元精神撫慰金，全案可上訴。