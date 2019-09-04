美警停止搜救行動「展開DNA死者相驗」　加州外海火燒船釀34死…5船員倖存

▲遺體已經由海岸防衛隊人員運回陸地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

針對外海火燒商業潛水船「概念號」（Conception）的搜救行動，加州官方研判船艙底層34人應已全數死亡，目前已經喊停並進入下個階段，將會展開DNA核驗死者身分。搜救隊已經找到20具屍體，其餘14人還困在海底上下顛倒的船艙裡，最終只有5人獲救。

根據英國BBC引述官方消息指出，20具遺體分別為11名女性及9名男性；聖塔芭芭拉（Santa Barbara）郡警長布朗（Bill Brown）表示，由於猛烈的火勢重創受難者們的全身，導致遺體難以辨認，將會從受難家屬那裡取得受難者的DNA，用來和遺體配對以確認身分。





▲海岸護衛隊研判船艙底層的34名乘客已全數死亡。（圖／達志影像／美聯社）

由於「概念號」的殘骸遍布方圓2.4公里（1.5英哩），布朗警長先前已要求擴大搜救範圍到258公里（160英哩）。隊長羅徹斯特（Monica Rochester）指出，海岸救護隊確認無生命跡象後，於當地時間週二（3日）上午正式喊停搜救行動。她透露，「概念號」的船是「開放式靠泊」（open berthing）設計，意思是船上沒有任何門可以上鎖，而且是用簾子分隔不同單元空間，就連受難者待的底層船艙也是如此設計。

RIP to the victims of the Conception dive boat fire. Peace and love to the survivors of the fire, the rescuers, the staff of Truth Aquatics, and the friends and families of the victims of this terrible tragedy. https://t.co/JWEYgWSbOX — KC Skinner (@scubatraveler) September 3, 2019

羅徹斯特進一步指出，根據「概念號」最近一次的年度檢查，船上的火警偵測器和滅火系統是符合規定的。至於整場火災的唯5倖存者 ─ 4名船員及1名船長 ─ 是否是因為守夜才得以和底層船艙的受難者分開，她表示警方正在調查中。

「概念號」船體分為3層，底層為寢室，第二層是船上的廚房和交誼空間，頂層則是登船甲板及駕駛室。火燒當時5名船員正在頂層活動，這一關鍵差別讓他們得以在第一時間逃生，並被鄰近的船隻「逃跑葡萄」（ Grape Escape）救起；船長登上船後才向海岸調度員求救。

「船組員待在工作甲板（assigned deck）是完全正常的事」，船長表示，那裡是火災發生時最接近逃生的地方。

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