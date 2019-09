美警停止搜救行動「展開DNA死者相驗」　加州外海火燒船釀34死…5船員倖存

▲遺體已經由海岸防衛隊人員運回陸地。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合報導

針對外海火燒商業潛水船「概念號」(Conception)的搜救行動,加州官方研判船艙底層34人應已全數死亡,目前已經喊停並進入下個階段,將會展開DNA核驗死者身分。搜救隊已經找到20具屍體,其餘14人還困在海底上下顛倒的船艙裡,最終只有5人獲救。

根據英國BBC引述官方消息指出,20具遺體分別為11名女性及9名男性;聖塔芭芭拉(Santa Barbara)郡警長布朗(Bill Brown)表示,由於猛烈的火勢重創受難者們的全身,導致遺體難以辨認,將會從受難家屬那裡取得受難者的DNA,用來和遺體配對以確認身分。

▲海岸護衛隊研判船艙底層的34名乘客已全數死亡。(圖/達志影像/美聯社)

由於「概念號」的殘骸遍布方圓2.4公里(1.5英哩),布朗警長先前已要求擴大搜救範圍到258公里(160英哩)。隊長羅徹斯特(Monica Rochester)指出,海岸救護隊確認無生命跡象後,於當地時間週二(3日)上午正式喊停搜救行動。她透露,「概念號」的船是「開放式靠泊」(open berthing)設計,意思是船上沒有任何門可以上鎖,而且是用簾子分隔不同單元空間,就連受難者待的底層船艙也是如此設計。

