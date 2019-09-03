▲ 新北市願景行動對談，侯友宜：用行動落實夢想。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2030的新北市要蛻變成什麼樣的城市，就從這場顛倒思維的座談開始！新北市政府於9日在市府6樓大禮堂舉辦「新北市願景行動對談」，新北市長侯友宜與現場新北市府同仁暢談新北願景，分享對於新北未來的展望。

侯友宜表示，透過世代間的腦力激盪，創造出新思維與新力量，讓新北市變得更不一樣，他也當場宣布未來將打造「新北市點子行動學校」，讓各局處同仁打破框架、階層，共同參與、學習及體驗，激發出更多新思維，用行動落實夢想，將不可能化為可能。

▲ 新北市願景行動對談，激發出更多新思維，用行動落實夢想，將不可能化為可能。

此次座談參與人員除了新北市的公務人員外，也開放一般市民參加，主辦單位人事處特別將傳統的市府大禮堂，變身為扇形座位及T字型的伸展台，希望打破台上台下的距離感，並鼓勵公務人員走入人群、進入民心。

侯友宜表示，他非常鼓勵同仁打開自己的腦袋，不要只延用同一套想法與觀念，不同世代間想法可以相互激盪，創造更多新思維與新亮點，進而引領風潮，掌握趨勢。

▲ 新北市長侯友宜說，不同世代間想法可以相互激盪，創造更多新思維與新亮點。

「一位負責任的政府首長不能只想當下，更要思考未來能為城市帶來些什麼改變」，侯友宜特別與現場同仁分享了他對新北市未來的願景，包括新住民、新創生、新美學、新領導、新趨勢、新連結，希望藉由這六大願景行動，凝聚團隊力量，打造新北市成為安居樂業的幸福城市。

人事處表示，為推動「新北市2030願景行動」，市府特別舉辦本次對談活動，希望借鏡國際經驗、民間專業並發揮青年長才，跳脫官僚系統與資源分配的框架。活動特別邀請到TEDx大使暨TEDxWeekendTaipei策展人李欣龍規劃並擔任對談主持人，與談人則邀請到玖樓（Co-Living Space共生公寓）創辦人柯伯麟、城市浪人（City Wanderer）創辦人暨執行長張希慈及饒舌教練暨創作人吾裡頭，和市府同仁分享他們的idea、創新的理念以及是什麼原因保有他們行動的熱情。