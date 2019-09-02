▲ 淡海輕軌開學祭優惠，全台「大一新生」免費搭乘。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國大學將開學，新北捷運公司特別推出「淡海輕軌開學祭」系列活動，大一新生只要在4日到6日共3天，憑新生手冊到淡海輕軌紅樹林站1樓詢問處，就可兌換當日單程票一張，開放大一新鮮人免費體驗淡海輕軌。

新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線自2018年12月23日通車，加上明年即將通車的藍海線，沿線便有兩所大學，分別是淡江大學與台北海洋大學，以及周邊的真理大學及聖約翰大學等，為了讓初次來到淡水就學的大一新生認識淡海輕軌，進而選擇使用輕軌。

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▲ 淡海輕軌「公共藝術」。

新北捷運公司特別規劃在4日到6日大學新生訓練的這三天，開放大一新生免費體驗，新生只要攜帶新生手冊至淡海輕軌紅樹林站1樓詢問處，即可兌換當日單程票一張，現場就可免費搭乘。

新北捷運公司表示，這項優惠不僅淡水區的大專院校適用，也歡迎全國的大一新生都可以持新生手冊前來體驗，後續淡海輕軌對於開學祭與中秋節也規劃了一系列的宣傳活動，歡迎大家加入「淡海輕軌X新北捷運」臉書粉絲團，持續關注。

新北捷運公司指出，淡海輕軌沿線還有許多可逛的地方，例如淡水行政中心站（V07）旁的新北稼日蒔光園區，可與大片花海及大型幾米公共藝術景板拍照打卡；崁頂站（V11）除了可去美麗新影城看電影外，更可前往附近的濱海自行車道，全長共3.6公里，沿途都是美麗海岸及沙灘景致，還可欣賞淡水夕陽，千萬不要錯過。

▲ 海尾仔自行車道。

▲ 淡海輕軌「扭蛋機」。