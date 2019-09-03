▲ 汐止交流道新增南下匝道，新北市府籲中央加速審議程序。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為改善汐止地區聯外交通，新北市政府自2017年起推動汐止交流道增設南下匝道計畫，並依行政作業程序陸續向交通部高速公路局提出增設匝道申請及可行性評估等相關報告書。新北市交通局強調，全力配合中央審查進度辦理，並籲請中央加速完成審議程序，以儘速完成匝道增設，解決汐止交通壅塞問題。

交通局綜合規劃科科長陳建成表示，新北市從2017年起即委託顧問公司針對汐止交流道增設南下匝道計畫辦理可行性研究，並於2018年依「高速公路增設及改善交流道設置原則」及「高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點」，向高公局提送申請增設匝道案。

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高公局於2019年1月11日有條件通過增設匝道可行性研究，並要求新北市府承諾辦理樟江大橋改建及康寧街拓寬改善。市府於2月27日、4月26日分別依高公局審查委員及各單位審查意見，修正補充報告書提送高公局審查。

▲ 汐止交流道增設南入匝道規劃圖。

其中，有關樟江大橋配合增設匝道工程改建及其水理演算分析等事宜，新北市府陸續於5月6日、14日、22日，以及7月8日、22日等多次與高公局協調終達成共識。高公局於7月29日函復同意協助代辦樟江大橋水理演算分析作業，8月12日市府已完成報告書修正並再提送高公局續審。

高公局於8月16日又函復新北市府再依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，於報告書內補充檢附中長程個案計畫自評檢核表、中長程個案計畫性別影響評估檢視表、公共建設促參預評估檢核表及工程先期規劃階段節能減碳檢核表等4項檢核表後，再提送修正報告書至高公局辦理後續陳報作業。

交通局綜規科長陳建成表示，其中因性別影響評估檢視表需徵詢外部專家學者協助填寫，交通局已於8月22日確認性平委員，刻正依程序辦理中，預計9月上旬蒐集完妥委員意見提送高公局持續審查，並籲請中央加速完成審議程序，儘速完成匝道增設。