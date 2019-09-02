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返鄉青年劉奕投入有機農業　IFOAM青年論壇尋求農村無限可能

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▲ 返鄉青年劉奕投入有機農業 IFOAM青年論壇尋求農村無限可能。（圖／新北市農業局提供）

▲ 返鄉青年劉奕投入有機農業，IFOAM青年論壇尋求農村無限可能。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「第4屆亞洲有機青年論壇」於2019年3月由新北市政府與國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM Asia）共同合作辦理，其中跨國工作坊培訓有位來自新竹的劉奕，他返鄉隨父親投入有機鴨間稻種植，原感務農者是少數份子；此次獲選參訓，發現在有機農業路上，原來還有很多不同的人，用不同的方式在走著，自己並不孤單。

劉奕大學時就讀食品科學系，家中從祖父母輩就開始務農，傳至他已是第三代。十年前因父親提到想「賣空氣賺錢」，加上祖父又因長期使用慣行農法耕作，致身體不佳，這讓他理解生態永續經營的重要性，繼而投入有機耕作，希望透過對環境無負擔的生產方式，實現父親夢想，也讓消費者吃的安心。

▲ 返鄉青年劉奕投入有機農業 IFOAM青年論壇尋求農村無限可能。（圖／新北市農業局提供）

▲ 無負擔農場生態豐富「金線蛙」。

劉奕表示，參與此次論壇，接觸許多不同領域有機工作者帶來的刺激，破除了許多迷思。他說客家諺語有一句「一暗晡想千條頭路，天一光，本本賣豆腐。」意指只空想不行動，但他覺得應該要再加上「如果不去想，一輩子賣豆腐」，就是需要透過不斷刺激，農業才能永續發展。

另外，他非常關心台灣農村發展，認為農村不只需要生產者，還需要搭配不同專業，創造無限可能。這次的論壇，讓他看到農村新契機，不同農業工作者的想法交流，能夠給陳舊現況帶來些許撞擊、創造改變的機會。

農業局長李玟表示，為持續與國際有機農業接軌，新北市政府農業局已成為IFOAM Asia正式會員，是亞洲第一個以地方政府名義加入該聯盟的組織，讓新北有機農業也能隨時配合國際發展趨勢調整，並將最新的有機概念帶給農友。大家共同致力營造友善生產環境，擴大全球有機生活圈。

▲ 返鄉青年劉奕投入有機農業 IFOAM青年論壇尋求農村無限可能。（圖／新北市農業局提供）

▲ 無負擔農場生態豐富「彩鷸幼鳥」。

▲ 返鄉青年劉奕投入有機農業 IFOAM青年論壇尋求農村無限可能。（圖／新北市農業局提供）

▲ 劉奕工作坊學員討論。

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