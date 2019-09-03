按摩館越女內衣來不及穿被查獲　老闆理由超瞎...男客認了半套

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警方去年4月在轄區臨檢一家按摩館時，發現裡面小姐四散逃跑，其中還有一名越籍女子內衣沒穿在後門被查獲，陳姓負責人辯稱沒讓小姐做所謂「打手槍」半套性服務，小姐沒穿內衣是「覺得穿內衣胸部不會長大」，但男客則指證就是該名越女幫他提供「打手槍」服務，地院審理後判處陳姓負責人有期徒刑2個月，得易科罰金。

地院判決書指出，40歲的陳女為按摩養生館負責人，聘雇越南籍小姐為男客提供「打手槍」等色情按摩，收費方式則為每90分鐘收1000元，若要再加「半套」服務則多收500元，去年4月19日晚間7 時30分，警方登門臨檢，發現有陳姓男客在2樓包廂內，小姐則逃跑至後門躲藏。

陳男坦承，之前聽別人說這家的小姐年輕，還有提供性服務，當時有陳女負責接待與說明收費標準，他則詢問能否提供打手槍服務，陳女說要加收500元，同意後被帶去2樓由19歲越南女子提供按摩，小姐有幫他提供「打手槍」服務，才剛付錢就遇上警方臨檢，後來也指證被查獲的越南小姐就是提供性服務者。

按摩館負責人陳女否認有聘越籍小姐提供「打手槍」服務，辯稱店內只有她1個人接待兼替客人按摩，當時是自己在替幫男客服務，沒做色情按摩，被查獲的越南籍女子是朋友帶來吃飯的，並非員工，她僅麻煩越女幫忙倒水給2樓男客；至於越女為何沒穿內衣？陳女辯稱「覺得穿內衣胸部不會長大」。

法官審理時不採信陳女供詞，認定留容越南女子和男客從事性交易，審理後依圖利留容猥褻罪，判處陳女有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，本案還可上訴。

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