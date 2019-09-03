不想回宿舍...她深夜嬌喊：想要～迷暈男大生嘿嘿　再傳：處男加油...結局曝

▲桃園市楊姓男大生與女同學去年相約出遊飲酒，事後在TV包廂內嘿咻，女子事後怒告楊強制性交。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某大學就讀的楊姓男大生2018年10月與女大生相約出遊，當晚2人吃宵夜時飲酒，女子不勝酒力醉倒，楊將女子送至KTV包廂休息時發生性關係，但女子事後怒控楊強制性交；楊喊冤說是女子自己說「想要」，過程中稱「你也加油、處男」等語，檢方檢視女子事後以LINE向楊男說「我用我的美色付給你了」等證據，3日偵結楊男予以不起訴處分。

檢警調查，同為19歲的楊姓男大生與女大生於2018年10月17日晚間相約出遊，當晚吃宵夜時有飲酒，但女子因不勝酒力醉倒，楊男將女送往附近KTV包廂休息，女子曾吐了一地，楊男幫忙收拾清理，晚間約2時許，女子清醒後，楊男與女子發生親密關係。

事後，女大生卻指控楊男強制性交，利用她酒醉無法抵抗時以指侵、強制性交得逞，還赴醫院驗傷佐證；楊男則喊冤指稱，當晚吃完宵夜時曾問女子要不要回宿舍，女子回稱：「不想！」兩人來才上KTV包廂休息，女子因酒醉嘔吐睡著，本來想離開又擔心其一人會有危險，所以拿女子手機拍下酒醉模樣傳給其室友，希望室友過來照顧但未獲回覆。

楊男還指稱，凌晨2時許，女子清醒就抱住他一直說「想要」，他再三與女子確認是否想要發生性行為？女子多次明確回答「嗯」，雙方各自脫光衣服發生性行為，隔天醒來後還陪女子一路走回學校。

女大生堅稱遭男大生強制性交，女子承認事後與男大生在包廂內睡覺，檢警調閱監視器證實，雙方步行回學校時女大生與男大生有親密的肢體動作，未對男大生有厭惡、畏懼之感；男大生堅稱事後以LINE連繫女大生要求平分包廂費用，女大生回稱「我的部分，用我的美色付給你了」，在嘿咻過程中，女子稱「你也加油、處男阿」等內容，檢方認為女子沒有其他積極證據佐證，無法單憑其自述即證明楊男性侵，3日偵結予以不起訴處分。

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