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便當外送員改行「開色情理容院」！拉保母媒介性交易　1次抽成近千元

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▲經營色情理容院，從中賺價差被判刑。（圖／視覺中國CFP）

▲經營色情理容院，被判刑。（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化55歲男子阿力原本擔任便當外送員，但日前卻轉行經營色情理容院，與原任保母的員工34歲阿美（化名），在2018年8月間媒介劉、蔡、夏、葉姓等女子，在會館包廂房間內為男客打手槍（半套）、或全套口交性交易，賺取近千元抽成，被檢方依妨害風化起訴。地院審結，將兩人依共同犯圖利容留性交罪，分別判3月及2月。

2018年8月16日19時10分許，彰化警方持地院搜索票前往會館搜索查獲，並扣得現金1萬2300元、電話、監視器設備潤滑液、保險套等物品，將阿力及阿美等人帶回偵訊。

檢方起訴書指出，在理容院的包廂房間內，阿力與阿美共同媒介劉、蔡、夏、葉等女子與不特定男客從事打手槍、全套的性交易行為，計價方式以50分鐘為一節，「半套」每次收費1700元、「全套」每次收費2500元，會館先向客人收取700元，剩於服務費用則由客人交付服務小姐收取，藉此方式營利。

阿美否認妨害風化犯嫌，辯稱以「我應徵時，他說是做按摩，沒跟我說在做半套、全套，我只是清潔工，沒有客人問過我消費方式，沒招呼過客人，我打掃完會坐在櫃臺休息，不知這間店是做色情」等語。

阿力則稱，「店裡的帳冊是阿美填寫，她知道櫃臺抽700元」等語，足認阿美確實參與共同經營應召站之犯行，且陳、葉、林等尋芳客也證實是由阿美帶入包廂內與會館內小姐進行全套、半套性交易，足證被告2人犯嫌均應堪認定。

法官審酌後，認被告2人均坦承犯行，態度尚稱良好，分別量處其刑，未扣案之犯罪所得新臺幣27700沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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關鍵字：理容院,打手槍,口交,妨害風化,按摩

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