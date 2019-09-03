桃園女酒後和鄰客大吵要打人　揮舞破璃碎片還咬傷2警

▲桃園市李姓女子今年6月在中壢區某餐廳因故與客人口角衝突，2名員警制止時竟遭李女咬傷。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子今年6月在中壢區某餐廳酒後，突然與隔桌客人起爭執，李女作勢要揮拳攻擊客人，員警據報趕往處理時，李女情緒激動還打破廚房冰櫃玻璃，持破碎玻璃揮舞，2名員警向前制止時竟都遭其咬傷手肘與手臂，李女被制伏後送辦；檢方3日偵結，依傷害、妨害公務執行及職務強制罪提起公訴。

檢警調查，27歲的李姓女子今年6月28日晚間9時30分，在中壢區某家餐廳用餐，席間多喝了幾杯酒與鄰桌客人起口角，李女竟欲揮拳攻擊，餐廳立即報警處理；轄區楊姓與龍姓警員據報到場理處，但李女酒後情緒十分激動且大聲咆哮，警員在制止過程中，李女因撞擊廚房冰櫃導致玻璃碎裂，李女拾起破璃碎片揮舞。



2名員警見認為李女可能危害個人以與現場人員安危，必須施以管束以確保其他人安全，2警欲強制壓制，李女竟張口咬傷2名警員的左手肘與右手臂，導致2人手臂有開放性傷口與瘀傷，警員仍負傷將李女制伏送辦。



李女在偵訊時否認有咬傷員警與妨害公務行為，2名警員指證與驗傷佐證下，檢方認為李女已明顯觸犯傷害與妨害公務罪嫌，偵結依傷害、妨害公務執行及職務強制罪提起公訴。

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