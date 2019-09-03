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陳明文在高鐵掉300萬元　兒急澄清：要讓我去菲律賓創珍奶店…

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▲▼立委陳明文受訪談昨天中執會場情況 批評黨主席卓榮泰不能代表中執委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳明文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者袁茵、陶本和／台北報導

高鐵北上列車3日拾獲一個登機箱，裡面竟然有300萬現金，經查發現失主是民進黨立委陳明文。對此，陳明文兒子陳政廷3日晚間表示，因為他要去菲律賓開創台灣珍珠奶茶店，讓台灣珍奶南進，所以這300萬是他請爸爸向媽媽拿的，要用來支付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用。

陳政廷3日表示，關於行李遺失事件讓大家關心，實在是非常抱歉，首先感謝台灣高鐵及警方協助尋回行李箱，但部分媒體對這件事情有些描述與事實並不相符。

陳政廷澄清，這2年因緣際會前往菲律賓當地台商工作，在菲律賓的這段時間，讓他產生了創業的想法，日前陳明文到菲律賓探視他時，在逛街的時候父子倆感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，討論後陳明文決定讓他投資，支持他在菲律賓開台灣珍珠奶茶店，讓台灣珍奶南進。

「今天遺失的現金，是這幾天我回台灣時，請爸爸向媽媽拿的！」陳政廷表示，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶之費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，最後謝謝大家的關心與指教，希望在他的努力之下，台灣珍奶的新南進能夠更加順利，他希望媽媽能看到自己的努力，有天能從反對轉而支持，以他為傲！

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ET快訊
陳明文在高鐵掉現金300萬元　兒急出面回應了
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