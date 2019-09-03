卓榮泰槓上柯文哲　怒提3問：被您「寄生」的上流供給多少養分

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲針對民進黨競選經費，直呼很可怕，但遭到民進黨主席卓榮泰打臉，更反問他在各縣市趴趴跑的經費問題；隨後卓榮泰再次發文嗆聲，要求他不要一再搬弄話術，又扯出「國家機密」、「寄生蟲」，想無限上綱、轉移焦點。

由於柯文哲質疑民進黨總統大選，在各縣市競選經費，要不要公布預算表，那才可怕。這讓卓榮泰氣得在臉書發文回擊，反問4個問題，「您有看過民進黨編的總統大選縣市競選總部經費嗎？」、「您知道民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費嗎？」、「我沒編、您沒有看過，為什麼說那個才可怕？您可怕什麼？」

最後，卓榮泰直問柯文哲，「您最近常常到各縣市趴趴跑，花什麼經費？動什麼組織？向什麼對象募多少經費？這些可不可怕？」

接著，柯文哲3日出席秋祭忠烈陣〈公〉亡將士典禮，被問及此事時說，民進黨說沒有編總統大選縣市的預算？還反問「真的他這樣講？確定？Are you sure?」經媒體提醒，卓榮泰是在臉書講的，柯文哲則酸，「我勸他趕快撤掉」。

對此，卓榮泰下午再次發文「I’m sure！我就是沒編總統大選每個縣競選總部經費！」，並批評柯文哲就是超愛隨便講講，自己說過的話自己改變，今天的講話又跟昨天不一樣，「請他自己對照清楚，不要一再搬弄話術」。

卓榮泰說，柯文哲今天又扯出「國家機密」、「寄生蟲」是想無限上綱，也想轉移焦點，他再次提出3個提問，「您想像中的國家機密長什麼樣子？」、「被您『寄生』的上流，供給多少養分？」、「2018.6.30您說過『選舉不應只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐我們的價值與信念』，現在您『不管到什麼地方吃飯都有人請客』，這是您的價值與信念嗎？不會矛盾嗎？」

▼台北市長柯文哲 。（圖／記者黃克翔攝）

