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陳明文高鐵運300萬現金！名嘴謝寒冰：知道民進黨的金流為何難查了吧

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▲▼立委陳明文受訪談昨天中執會場情況 批評黨主席卓榮泰不能代表中執委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳明文將300萬元現金遺留在高鐵上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／台北報導

民進黨立委陳明文3日搭乘高鐵北上，將裝有300萬現金的未上鎖皮箱遺失，最後成功領回。事後，陳明文的兒子陳政廷表示，這是他要去菲律賓開珍珠奶茶店的創業基金，讓名嘴謝寒冰看完大酸，「不是家裡錢太多沒地方放，就是有失智症的徵兆了」。

時代力量成員吳崢在臉書PO文表示，「台灣出入境攜帶現金的上限是10萬元，300萬的投資，最後還是要匯出去的，既然要匯，那麼又為何不直接在國內轉帳，要用現金來轉手？」

▲▼陳明文高鐵運300萬現金！名嘴酸：知道民進黨的金流為何難查了吧。（圖／翻攝臉書）

▲時代力量成員吳崢認為直接轉帳便可，質疑為何要使用現金。（圖／翻攝吳崢臉書）

▲▼陳明文高鐵運300萬現金！名嘴酸：知道民進黨的金流為何難查了吧。（圖／翻攝臉書）

▲台北市議員徐巧芯不信這300萬元不是政治獻金。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

「『視金錢如糞土』這句話講的大概就是陳明文這樣的人？」國民黨台北市議員徐巧芯也在粉專PO文表示，「去菲律賓投資為何不換成美金、披索，或者用匯款的方式處理」，「還有消息說是要給兒子去菲律賓投資珍珠奶茶，這種說法還第一次聽到，真的太有創意了」，「另外，一年超過220萬贈與要繳稅，請國稅局查查陳明文給兒子的錢有沒有繳？」

名嘴謝寒冰也在個人臉書、粉專PO文表示，陳明文的300萬元現金據說要給兒子創業，「現在知道民進黨的金流為什麼這麼難查了吧？」另外，他也提到，「櫃轉帳匯款300萬，手續費40元，可我們陳大委員不但要親自搭高鐵運送，箱子還忘記上鎖⋯⋯不是家裡錢太多沒地方放，就是有失智症」。

▲▼陳明文高鐵運300萬現金！名嘴酸：知道民進黨的金流為何難查了吧。（圖／翻攝臉書）

▲名嘴謝寒冰大酸陳明文。（圖／翻攝謝寒冰臉書）

日前鬆口有可能參選嘉義縣立委的林國慶表示，有鄉親看到後問「人家錢這麼多我怎麼跟人家選」，讓他非常無言，「有誰會帶300萬現金搭高鐵呢？如果是，那真的羨慕有位這麼有錢的好爸爸，出國可以帶這麼多現金？」

陳政廷3日晚間澄清，他2年前到菲律賓工作，當時就有創業的想法，直到爸爸陳明文到菲律賓探視時，兩人才談到可以將珍珠奶茶引進，「今天遺失的現金，是這幾天我回台灣時，請爸爸向媽媽拿的！」

陳政廷表示，這筆錢主要是支付台灣廠商購買設備、原物料及外幣開戶的費用，很感謝台鐵及警方協助取回，感謝大家的關心與指教，希望可以順利將台灣的珍珠奶茶新南進。

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