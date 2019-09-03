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詐保案告贏週刊　李晶玉再控刑事局洩密求償200萬...結果出爐

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▲▼李晶玉。（圖／ETtoday資料照）

▲李晶玉不滿赴美產子遭週刊報導，影射她詐領健保，怒告刑事局洩密求償200萬元。（圖／ETtoday資料照）

記者羅志華／台北報導

政論節目主持人李晶玉2016年控訴《壹週刊》，不實報導她赴美產子詐領健保，法院審理後認為報導未盡查證責任，判《壹週刊》及記者須賠償30萬元及登報道歉；李晶玉不滿刑事局涉洩漏她個資，另提國賠訴訟求償200萬元。北院9月2日判李晶玉敗訴，可上訴。

據判決，刑事局因偵破孕婦到美國產子，再藉此詐領健保理賠一案，於2016年3月下旬召開記者會說明，但發布的新聞內容中，並未揭露不得公開的訊息，也沒有任何李晶玉相關資訊；週刊報導記者也於筆錄中表示，「刑事局召開記者會後，我認為有繼續追蹤報導的價值，就上網找資料，找到台灣業者在美國有合作的月子中心，還拿李晶玉抱著小孩的照片當廣告」。

記者找到資料後，還拿去問刑事局警官是否會繼續辦，當時承辦詐領健保案的黃姓警官回說，「如果有證據，不排除繼續偵辦」；記者更表示，李晶玉於2009年懷孕、血壓降低、赴美待產等新聞，都可以在網路上查得到，尤其李晶玉在洛杉磯的「小太陽月子會所」，還將李晶玉、彭文正夫婦抱著孩子的照片拿來打廣告。法官認為，週刊報導內容皆為記者自行調查，並非刑事局洩漏，判李晶玉敗訴。

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