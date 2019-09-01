165示警！新詐騙手法「特殊管道」助貸款　連環套錢坑越來越大

▲165反詐騙專線1日發布假申辦貸款詐騙預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署165反詐騙諮詢專線1日預警新詐騙手法「假借貸詐騙」，歹徒利用民眾需辦理借貸著急心理，吸引有信用瑕疵、銀行拒絕往來戶辦理、詐騙集團誆騙民眾有「特殊管道」取得貸款，讓民眾提供證件、存摺、甚至要民眾繳錢「養信用」，最後不但沒有拿到期待中的貸款，甚至背上更高額的債務。

▲165發布假申辦貸款詐騙預警，無辜保全員誤信申貸結果錢沒借到還招致財損。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局預防科指出：日前一名從事保全業的45歲劉先生，因車禍無法工作，急需生活費，但因信用不良，無法向銀行申辦貸款。他在今年7月中收到簡訊：「銀行資格不符、有信用瑕疵都可貸，不看信用，快速撥款。」

▲165發布假申辦貸款詐騙預警，提供被害人收到的簡訊內容供民眾辨識。（圖／記者張君豪翻攝）

劉先生回電對方自稱「板信立銀公司」的業務，專門協助整合債務，劉男原欲商借20萬元，業務誆稱可以特殊管道「養信用」，要求他購買1台27萬中古車並辦車貸，月繳本息3個月皆無不良紀錄後，可申貸更高額度信用貸款。

歹徒詐騙連環計，跟劉先生說中古車可協助出租貼補貸款。劉辦理車貸過戶依約每期月繳7,652元後，卻反而收到許多車輛違規罰單，劉男驚覺異常打算取回自購中古車時，對方還要加收10%包裝費才願放車，劉先生發現自己一直繳錢、錢坑卻越滾越大，日前向165專線報案遭詐。

刑事警察局指出，2019年光6至8月、此類「假借貸詐騙」，被害人有71%的假訊息取得管道為網路：其中一半是在網路上看到借貸廣告訊息，不慎掉入假借貸陷阱。

另有25%是透過臉書廣告、借貸社團介紹上鉤、另外25%則是誤信LINE的借款陌生訊息；另外有12%的被害人是收到歹徒隨機發送的推銷電話或簡訊。而假藉「申辦車貸養信用」新詐騙手法，165專線接獲詢問報案紀錄已超過20件



警方分析：該詐騙新手法、不法集團以「板信立銀」、「玉山國際」等公司名稱，誆稱是「板信商銀」、「玉山銀行」關係企業，讓被害人信以為真，教唆被害人填「代辦委託書」歹徒可憑此委託書，操作更多不法利用。刑事警察局提醒，民眾若有資金需求無法向銀行申貸，應向銀行申請「債務協商」，尋求地方政府「以工代賑」方案償清貸款。

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