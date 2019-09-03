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還沒結婚媽急壞！「桃園直奔高雄」找媳婦　兒子苦勸：別找了，她已是前女友

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▲▼桃園婦搭車南下找無緣的媳婦。（圖／記者洪正達翻攝）

▲呂婦為了兒子婚事操急了心，竟獨自搭車南下找「媳婦」。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、陳韻如／高雄報導

桃園一名呂姓婦人為了兒子的終身大事日夜操煩，1日晚間竟獨自南下到高雄楠梓派出所請求協尋她的「媳婦」。然而，因呂婦無法提供確切住址及聯絡方式，警方經過一番耐心詢問後，找到了呂婦兒子，這才知道原來呂婦一直在找的是兒子前女友，但2人分手多年，呂婦卻仍對她念念不忘，所幸兒子及時趕到，才結束這場驚魂。

呂婦1日晚間9時許走入楠梓分局楠梓派出所請求員警協助，稱他南下找媳婦，但坐車抵達楠梓後，卻忘了媳婦住哪，手邊也沒有聯繫方式。

員警在與呂婦的對談過程中，發現呂婦說詞不定，一下說媳婦住楠梓、一下又說媳婦住左營，在經過耐心了解後，聯繫上了呂婦的詹姓兒子，這才知道呂婦一直希望兒子能夠成家，但近來情緒相當不穩，也有在服用相關藥物，才導致她記憶力錯置。

詹男也想員警表示，母親要找的其實是他分手多年的前女友，但因分手後前女友仍會與母親通電話聊心事，所以母親一直對她念念不忘。事發當天，他發現母親不見蹤影，便猜到母親可能又要南下找前女友，於是立刻驅車南下，不久後也趕到派出所接回母親，結束這場驚魂。

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