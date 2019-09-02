她追女遭拒...惱羞狂叩139通電話：接招！　天天叫20份珍奶、雞腿便當惡整

▲連女追女不成，竟瘋狂騷擾恐嚇對方，下場GG。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名連姓女子對林姓女同事有好感，便展開猛烈追求，到遭到拒絕，連女竟開始在半夜打電話騷擾林女，最多竟狂打了139通電話，讓林女苦不堪言。此外，連女還天天訂購20杯珍珠奶茶、20份雞腿便當外送到公司，害店家跟公司都飽受困擾。林女事後被嚇得改名、換電話，但仍不斷被騷擾，最後只好提告，高雄地院則依犯恐嚇危害安全罪判連女5個月徒刑。

判決書指出，連女2014年8月間與林女在同一家公司共事，進而對她產生好感，便開始不斷邀約她外出。一開始林女都有赴約，但連女卻不斷趁機牽她的手，甚至事十指緊扣，讓林女直覺有異。

直到隔年2月，連女再度邀約林女同遊香港，但遭到拒絕，連女因此心生不滿，開始在半夜狂打電話騷擾林女，甚至還傳恐嚇簡訊，「好好想清楚接下來的接招，會讓你驚嚇」，指數高次數多達139次，讓林女不堪其擾，心生畏懼，因此決定報警處理。

林女指控，從她拒絕連女邀約後，「公司每天都收到20杯珍珠奶茶跟20個雞腿便當，包括全公司及接待中心都收到外，連總公司也都有收到，但都沒有付錢，店家每次都很生氣，且常常有人打電話騷擾我及公司同事」。林女事後拿起男同事電話回撥騷擾電話，結果接聽電話的竟是連女，林女這才確定所有事情都是連女所做。

法官審理時，連女矢口否認犯行，但法官調查發現，騷擾電話的發話位置都在連女住家附近，再加上林女指控回撥電話後是連女所接，另外，連女犯後態度不佳，還否認犯行，因此依犯恐嚇危害安全罪判她5個月徒刑，得易科罰金15萬元。全案可上訴。

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