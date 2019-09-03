印度三兄弟「共妻」　新娘生兩子「父親是誰」？

▲印度男女比例嚴重失衡，竟出現新娘被強迫給夫家其他男性強暴的現象。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

在瑪吉達（Maajida）17歲時，一位住在印度北方邦的卡車司機娶她為妻，在新婚的第一個月內，她卻被迫同時為丈夫的另外兩個兄弟「服務」，若想反抗，就會被他們毆打、強暴，而她現在已經生下兩個孩子，卻不能確定誰才是父親。

據英國《太陽報》報導，在印度有許多家庭一旦得知懷上女兒，就會選擇墮胎，導致男女比例失衡，尤其越貧困的地方越明顯。在700女生比1000男生的情況下，印度出現「一妻多夫」的現象，逼著新娘同時當多人的性奴。

女權運動人士達瑪(Devendra Dhama)表示，新娘嫁去夫家後，不只要服侍丈夫而已，包括丈夫的兄弟、堂表兄弟、家族的其他男性等，全部都能對新娘性侵洩慾。

瑪吉達表示，丈夫和他的兄弟們會自己分配時間，輪流過來，現在已經生了兩個孩子，但不確定誰才是父親。她的娘家曾替她向警方報案，但因為他們生活在與犯罪發生地不同的地區，必須付錢給警察才能進行調查，不過他們沒有足夠的錢支付。

根據印度法律，挑選胎兒性別、因性別而做人工流產都是非法的，但這些行為卻非常普遍，導致巴格帕特（Baghpat district）最貧窮、教育程度最低的男人找不到新娘結婚。達瑪說，診所提供的性別選擇和墮胎程序只需1,500盧比（約650新台幣）就能完成，而藥房賣的即時墮胎藥片，例如「unwanted pill」，則只需100盧比（約42新台幣）。

22歲的馬尼克（Manik）住在巴格帕特區的莫維卡蘭村（Movikalan），他表示，他和他的兄弟們正在努力尋找新娘，而一些人家覺得撫養女兒是非常昂貴的，「他們得在教育，食物，衣服和婚姻上花錢，但女孩最後會嫁到別人家，養男生比較划算。」

除了印度外，在尼泊爾、西藏等地區也存有共妻制度，形成的原因除了性別比例失衡外，貧窮、生存環境低劣也是主因，而「一妻多夫」就能有效地聚集勞動力和家產。