25歲女買星巴克「杯身藏羞辱暗號」　媽心疼衝現場電爆男店員

▲星巴克員工本該貼心的舉動，最後卻傷害了女顧客。（圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

英國倫敦25歲女子納迪亞（Nadia Khan）日前就跟平常一樣，前往當地一家星巴克點了1杯奶霜星冰樂，員工詢問她的名字並寫在杯子上。然而，映入她眼簾的卻是一個意義不明的單字，她的母親得知後勃然大怒，衝到店面質問店員。

《鏡報》報導，星巴克為了與顧客有所連結，通常都會詢問客人名字並寫在外帶杯上，有時還會有溫馨的塗鴉。納迪亞沒想到的是，她在倫敦費爾塔姆（Feltham）星巴克點了飲料後，店員卻用「河馬」（Hippo）這個單字嘲諷她，由於字跡潦草，起初她還沒放在心上，以為只是員工寫錯字。

納迪亞的母親安德里亞（Andria）則是完全不能接受，她認知到女兒被羞辱，氣得上前當面怒嗆男店員，不論客人胖或瘦還是什麼背景，都應該尊重顧客，在別人杯子寫下「河馬」的舉動非常不專業。

事件引發譁然後，星巴克已向納迪亞致歉；一名發言人表示，企業致力提供讓人感到受歡迎的環境，這樣的行為並不合適，「我們正與店家密切合作，確保此類事件不會再發生。」

河馬一詞雖然看似中性，但某些時刻有攻擊身材的意思。網友則紛紛留言「可憐的女性」、「非常糟糕的行為」；不過，也有人懷疑店員其實沒有惡意，可能只是寫字寫太快。