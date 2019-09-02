快訊／高市國小驚爆流感群聚　開學第二天「69新生、4師生中鏢」

▲高雄民族國小在密閉禮堂舉辦開學典禮，疑似因此造成流感群聚。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市三民區民族國小2日驚傳流感群聚疫情，小一新生10個班271名學生中，有69名新生、4名老師感染。衛生局現場查察後，推測是學校上周五在地下室的室密禮堂舉辦迎新活動，經教育局與校方討論後，已決議其中3個班先停課5天（3日至8日），預計9日復課。

高雄市衛生局新聞稿全文：

高雄市政府衛生局於本（108）年9/1上午接獲本市某校疑似上呼吸道群聚事件，該校一年級共計10班271名學生、25名老師，衛生局先於9/2下午會同教育局進行疫情調查輔導，截至目前，8/31-9/2共計69名學生、4名老師出現症狀（8/31計1例、9/1計8例、9/2有60例），經現場查察導致疫情擴散推估原因為，學校於8/30開學上午1年級新生在密閉禮堂中舉辦迎新活動，衛生局建議達群聚標準的班級進行停課5天，生病者退燒至少24小時才能返校，經教育局與該校討論研議後，為維護學生受教權並依據衛生福利部疾病管制署流感群聚防治指引決議其中3個班級先予停課9/3-9/8五天，預計於9/9復課。

依據疾病管制署疫情監測資料，第35週（8/25-8/31）全國腸病毒健保門急診就診人次累計18,055人次（預警值:10,500人次），本市腸病毒健保門急診就診累計人次1,742人次（預警值:1,100人次），第34週（8/18-8/24）全國16,664人次、本市1,528人次，較前一週呈上升趨勢，且中部以南地區上升明顯，近4週社區腸病毒以克沙奇A型為多，惟仍持續檢出腸病毒71型。第35週（8/25-8/31）類流感急診就診率全國10.83%、本市10.86%，第34週（8/18-8/24） 類流感急診就診率全國10.73%、本市11.17%，近2週全國疫情呈緩升趨勢，尚未進入流行閾值，但仍較去年同期為高。

近2個月本市教托育機構因腸病毒或流感疫情延遲通報裁處案件共計5件，各級學校陸續開學，衛生局呼籲腸病毒及流感傳染力極強，教托育機構因多數學幼童集中聚集上課，易於學幼童間傳播而造成群聚，提醒轄內教托育機構務必遵守本市公告之「腸病毒通報及停課規定」、「學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」、「補習班/課後班類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報，以避免觸法！

因應開學後腸病毒及流感疫情，衛生局再次提醒教托育機構落實做好各項平日防範措施，可加強利用本市「教托育機構腸病毒防治自我檢查表」進行校園自我檢查，以確認防治措施落實情形，此外，衛生局於學期初陸續進行教托育機構洗手設備查核，預計9/19完成本市1,250家教托育機構查核督導。衛生局提醒各級院校落實師生之健康照護(含體溫監測及咳嗽禮節、手部衛生)，發生疑似群聚亦應通報衛生單位，俾利即早採行防疫工作。為降低感染流感及腸病毒風險，呼籲市民朋友落實以下防疫措施：

（一）勤洗手:確實以肥皂洗手並搓洗至少20秒

（二）勤消毒：以500ppm濃度漂白水擦拭經常接觸之物品表面(如桌面、門把及廁所)

（三）速就醫：如出現疑似症狀，應儘速戴口罩就醫治療

（四）多休息：遵守「生病不上課、不上班」生病在家休息

相關防治資訊可至高雄市政府衛生局全球資訊網查詢，亦可撥打當地衛生所、高雄市政府衛生局防疫專線（07-7230250）洽詢。