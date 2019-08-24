跳入西子灣游泳勸上岸講不聽　水中「盧」80分鐘…罰款10萬↑　

▲高雄市一男子跳入西子灣附近游泳，不聽岸巡人員勸阻上岸，可依據商港法裁罰新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰 。（圖／攝拍自youtube）

記者陳崑福／高雄報導

高雄市蔡姓市民24日清晨酒後跳入西子灣附近海域游泳，被海巡人員發現，勸阻他上岸不聽，由於白鹿颱風來襲，岸巡人員擔心發生意外，啟動救援機制，連絡消防人員加入救援行列，出動橡皮艇、救生艇出港救人，經80分鐘，蔡才在救護人員戒護下自行游上岸，由於他已違反違反商港法等規定，將依法裁罰。

海巡署南部分署第五巡隊人員24日清晨5時50分執行岸邊巡邏勤務，途經西子灣附近時，發現蔡姓市民酒後跳入灣內游泳，海巡人員勸他上岸，以免發生危險，他仗著深諳水性及游泳技巧，在水中向海巡人員「練肖話」。

由於白鹿颱風來襲，海巡人員擔心發生危險，找來他的家人、鄉親加入勸說行列，惟他不聽，海巡人員於是啟動救援機制，連絡轄區消防分隊等單位協助，出動救生艇、巡邏艇出港戒護他的安全。到早上7時10分，他在戒護人員戒護下自行游上岸。

南區分署第五岸隊長陳朝陽表示，這市民已違反商港法第36條第3項及商港管理規則第27條部分，可以依商港法第66條行為人新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。