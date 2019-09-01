舢舨突失動力風浪打翻　漁民落海奮力攀爬待援海巡迅速救人

▲南部分署第一一岸巡隊彌陀安檢所救起林姓漁民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

高雄市林姓漁民駕駛舢舨出海作業，31日中午因舢舨失去動力，返港途中風浪太大翻覆，海巡人員獲報出動充氣式橡皮艇將他順利救上岸，結束一場虛驚。



南部分署第一一岸巡隊於昨天中午12時許接獲通報，指高雄市彌陀漁港紅燈塔外約150公尺處，有一漁民駕駛舢舨出海作業，因失去動力且浪況不佳翻覆。

彌陀安檢所獲悉派員攜帶救生裝備前往查看，發現該膠筏於彌陀漁港外紅燈塔前方約150公尺處有一艘膠筏翻覆，立即派遣充氣式救生艇前往現場救援。

由於現場海象不佳，林姓漁民坐在翻覆船筏上載浮載沉，情況危急，隨即由艇上海巡人員拋擲救生圈將林姓漁民救起，初步檢查意識清楚僅腿部有些許擦傷，身體並無大礙，並將其載運回彌陀漁港安置實施簡易包紮。

經瞭解，林姓漁民於昨天清晨5時許出海作業，返港時舢舨因機械故障失去動力，因海象不佳導致翻覆，感謝海巡人員即時救援，而翻覆舢舨已委請當地漁民於下午3時許協助拖帶進港。

南部分署第一一岸巡隊表示，該隊秉持「時間即生命，速度即希望」精神，獲悉林姓漁民需要救援，立即派員進行救援，確保其生命安全。籲請民眾，有任何需援助，皆可撥打海巡署「118免費報案專線」。